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Enflasyon Ne Zaman Açıklanacak? Ekonomistlerin Aralık Ayı Enflasyon Beklentisi Ne Yönde?

Enflasyon Ne Zaman Açıklanacak? Ekonomistlerin Aralık Ayı Enflasyon Beklentisi Ne Yönde?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 15:38

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileri için meraklı bekleyiş sürüyor. Birçok kişi TÜİK'ten gelecek aralık enflasyonunu merak ediyor.

Peki, enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon tahmini ve beklentisi ne yönde? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Aralık Ayı Enflasyonu Bugün Açıklanır mı?

Aralık Ayı Enflasyonu Bugün Açıklanır mı?

Yılın son ayı olan aralık ayının tamamlanmasıyla birlikte pek çok kişinin gözü enflasyon verilerine çevrildi. Çünkü açıklanacak enflasyon verileri memur, emekli, ev sahibi ve kiracılar başta olmak üzere milyonları yakından ilgilendiriyor. Ancak aralık enflasyonu bugün (2 Ocak) açıklanmayacak.

Enflasyon Ne Zaman Açıklanacak?

Enflasyon Ne Zaman Açıklanacak?

TÜİK tarafından aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Bu tarihe göre aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak. Açıklanan verilere göre memurlar ve emeklilerin de maaş oranları güncellenecek.

Aralık Ayı Enflasyon Beklentisi Ne Yönde?

Aralık Ayı Enflasyon Beklentisi Ne Yönde?

AA Finans, TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin bir beklenti anketi düzenledi. 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ankette, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. 

Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri genel olarak yüzde 1,10 ila yüzde 1,96 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin beklenti ortalaması baz alındığında (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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