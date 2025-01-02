Enflasyon Ne Zaman Açıklanacak? Ekonomistlerin Aralık Ayı Enflasyon Beklentisi Ne Yönde?
Enflasyon Ne Zaman Açıklanacak? Ekonomistlerin Aralık Ayı Enflasyon Beklentisi Ne Yönde?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileri için meraklı bekleyiş sürüyor. Birçok kişi TÜİK'ten gelecek aralık enflasyonunu merak ediyor.
Peki, enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon tahmini ve beklentisi ne yönde? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
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Aralık Ayı Enflasyonu Bugün Açıklanır mı?
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Enflasyon Ne Zaman Açıklanacak?
Aralık Ayı Enflasyon Beklentisi Ne Yönde?
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