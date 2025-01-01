KKM’de Kritik Değişiklik: Firmalara Verilen Destek Kaldırıldı
KKM’de Kritik Değişiklik: Firmalara Verilen Destek Kaldırıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) kritik bir değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle, döviz yükümlülüğü bulunan tüzel kişilerin döviz veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destekle ilgili düzenlemenin yürürlükten kaldırıldığı duyuruldu.
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TCMB, 2025 yılı para politikası metninde KKM’nin yıl içerisinde sonlandırılacağını açıklamıştı.
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Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle birlikte, döviz yükümlülüğü bulunan tüzel kişilerin döviz veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak desteğin sonlandırıldığı duyuruldu.
Resmi Gazete'de yer alan tebliği şöyle 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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