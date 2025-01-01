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Ekonomi
KKM’de Kritik Değişiklik: Firmalara Verilen Destek Kaldırıldı

KKM’de Kritik Değişiklik: Firmalara Verilen Destek Kaldırıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.01.2025 - 01:03

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) kritik bir değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle, döviz yükümlülüğü bulunan tüzel kişilerin döviz veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destekle ilgili düzenlemenin yürürlükten kaldırıldığı duyuruldu.

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TCMB, 2025 yılı para politikası metninde KKM’nin yıl içerisinde sonlandırılacağını açıklamıştı.

TCMB, 2025 yılı para politikası metninde KKM’nin yıl içerisinde sonlandırılacağını açıklamıştı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle birlikte, döviz yükümlülüğü bulunan tüzel kişilerin döviz veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak desteğin sonlandırıldığı duyuruldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle birlikte, döviz yükümlülüğü bulunan tüzel kişilerin döviz veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak desteğin sonlandırıldığı duyuruldu.

Resmi Gazete'de yer alan tebliği şöyle 👇

Resmi Gazete'de yer alan tebliği şöyle 👇

MADDE 1- 30/3/2023 tarihli ve 32148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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