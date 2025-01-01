İstanbul’da Faciadan Dönüldü: Çay Ocağına Atılan El Bombası Patlamadı
İstanbul’da Faciadan Dönüldü: Çay Ocağına Atılan El Bombası Patlamadı
İstanbul’da akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir çay ocağına, kimliği belirsiz kişiler tarafından el bombası atıldı. Bombanın patlamaması faciayı önledi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir çay ocağına el bombası atıldı. Bomba patlamazken çalışanlar panikle dışarı kaçıp polise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekipleri bombayı incelemek üzere götürdü. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Olay yerinden görüntüler 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın