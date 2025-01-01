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İstanbul’da Faciadan Dönüldü: Çay Ocağına Atılan El Bombası Patlamadı

İstanbul’da Faciadan Dönüldü: Çay Ocağına Atılan El Bombası Patlamadı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.01.2025 - 00:40

İstanbul’da akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir çay ocağına, kimliği belirsiz kişiler tarafından el bombası atıldı. Bombanın patlamaması faciayı önledi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir çay ocağına el bombası atıldı. Bomba patlamazken çalışanlar panikle dışarı kaçıp polise ihbarda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir çay ocağına el bombası atıldı. Bomba patlamazken çalışanlar panikle dışarı kaçıp polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekipleri bombayı incelemek üzere götürdü. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekipleri bombayı incelemek üzere götürdü. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay yerinden görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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