Neredeyse Tüm Dünyanın Ananas Dediği Meyveye İngilizler Neden İnatla 'Pineapple' Diyor?
Neredeyse Tüm Dünyanın Ananas Dediği Meyveye İngilizler Neden İnatla 'Pineapple' Diyor?
Neredeyse her ülkede 'ananas' olarak bilinen tatlı ve tropik meyve, İngilizce konuşanların dilinde 'pineapple' olarak anılıyor. Peki sizce bu isimlendirme neden böyle farklılık gösteriyor?
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Türkiye dahil Almanlar, Fransızlar, Yunanlılar, Ruslar ve Araplar bu meyveye ''Ananas'' diyorken; İspanyollar ve İngilizler ise inatla "pineapple" diyor. Bunun nedenini öğrenmek için ise gelin kısa bir tarih turuna çıkalım:
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Ananas ilk olarak 1493 yılında Christopher Columbus’un Karayipler’deki keşifleri sırasında keşfedildi ve o zamanlar İspanyolca’da ''Kızılderililerin çamı'' anlamına gelen "piña de Indes" olarak adlandırıldı. Bu isim meyvenin çam kozalağına benzeyen yapısına atıfta bulunuyordu. (Aslında biraz andırıyor ama benziyor diyemeyiz.)
Ardından her Avrupa ülkesi bu meyve için Güney Amerika’nın yerli halkı Tupí’nin verdiği isim olan ‘ananas’ demeye başladı. (Çünkü ananas yerliler arasında mükemmel meyve anlamına geliyor.).
Ama İngilizler ise bunu reddederek İngilizcede ‘çam elması’ anlamına gelen ‘pineapple’ demeyi tercih etti. Aslında "pineapple" kelimesi 1398 yılından itibaren çam kozalağını tanımlamak için kullanılıyordu. Yani bu kelime ananas meyvesi ile özdeşleşmeden önce de ingilizcede mevcuttu.
İlk kez 1398'de kullanılan ‘pineapple’ kelimesi İngilizlerin günümüzde ‘pine cone’ dediği çam kozalağını tanımlamak için kullanılıyordu. ‘Pineapple’ ilk olarak 1664 yılında ananas meyvesi için İngilizcede tercih edilmeye başlandı.
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Aslında ‘pine cone’ terimi 1694 yılından önce resmi olarak İngilizcede kullanılan bir kelime değildi. İngilizler hem çam kozalağı hem de ananas için ‘pineapple’ kelimesini kullandığı için ‘pine cone’ terimi türemiş oldu.
Aslında bu iki kelimeyi ayırarak yani ananasa ananas diyerek durumu çözebilirlerdi ama inatla yabancı bir dilden kelime ile değiştirmek istememişler. Sonuç olarak da bu meyveye günümüzde İngilizce ‘pineapple’ deniyor.
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