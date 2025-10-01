Neden Bir Süredir Euro, Altın Yükseliyor da Sterlin ve Dolar Kısmen Yerinde Sayıyor?
Son zamanlarda haberleri açtığında ya da sohbetlere kulak kabarttığında “Altın rekor kırdı!”, “Euro yine yükseldi!” cümlelerini sık sık duyuyorsun değil mi? Ama aynı tablo Sterlin ve Dolar için pek geçerli değil. Onlar biraz daha ağırdan alıyor gibi. Peki neden mi böyle? Gel beraber para ve altın dünyasının küçük sırlarına göz atalım.
Dünya karışınca herkes güveni altında aradı ve fiyatlar tırmandı.
Avrupa ekonomisi biraz nefes alınca yatırımcıların güveni arttı ve Euro yukarı çıktı.
Euro’nun güçlenmesi altına da dolaylı destek veriyor.
ABD’den gelen zayıf veriler ve belirsiz politikalar Dolar’ın öne çıkmasını engelliyor...
Sterlin toparlanmak yerine hala kendi iç sorunlarıyla uğraşıyor.
Sonuçta her oyuncunun temposu farklı ama oyun aynı.
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024'ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
