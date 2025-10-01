Neden Bir Süredir Euro, Altın Yükseliyor da Sterlin ve Dolar Kısmen Yerinde Sayıyor?

Altın yıllardır ne olursa olsun elimde bulunsun denen bir yatırım. Çünkü insanlar kriz, savaş, enflasyon gibi olaylar çıkınca ilk iş altına koşuyor. Bu yüzden altın, ne zaman dünyada işler karışsa parlayan bir yıldız oluyor. Son dönemde de hem enflasyon hem küresel riskler artınca altın yine sahneye çıktı. Yatırımcıların güven için ilk adresi olması da fiyatları sürekli yukarı itiyor.