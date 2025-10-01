onedio
Neden Bir Süredir Euro, Altın Yükseliyor da Sterlin ve Dolar Kısmen Yerinde Sayıyor?

Nida Ataman
01.10.2025 - 14:04

Son zamanlarda haberleri açtığında ya da sohbetlere kulak kabarttığında “Altın rekor kırdı!”, “Euro yine yükseldi!” cümlelerini sık sık duyuyorsun değil mi? Ama aynı tablo Sterlin ve Dolar için pek geçerli değil. Onlar biraz daha ağırdan alıyor gibi. Peki neden mi böyle? Gel beraber para ve altın dünyasının küçük sırlarına göz atalım.

Dünya karışınca herkes güveni altında aradı ve fiyatlar tırmandı.

Altın yıllardır ne olursa olsun elimde bulunsun denen bir yatırım. Çünkü insanlar kriz, savaş, enflasyon gibi olaylar çıkınca ilk iş altına koşuyor. Bu yüzden altın, ne zaman dünyada işler karışsa parlayan bir yıldız oluyor. Son dönemde de hem enflasyon hem küresel riskler artınca altın yine sahneye çıktı. Yatırımcıların güven için ilk adresi olması da fiyatları sürekli yukarı itiyor.

Avrupa ekonomisi biraz nefes alınca yatırımcıların güveni arttı ve Euro yukarı çıktı.

Uzun süre enerji krizi ve durgunlukla boğuşan Avrupa, son dönemde toparlanmaya başladı. Enerji fiyatlarının düşmesi bazı ekonomik verilerin olumlu gelmesi Euro’ya yeniden güven kazandırdı. ABD’den gelen daha zayıf veriler de doları baskılarken Euro’yu öne çıkardı. Yatırımcılar Avrupa ayağa kalkıyor düşüncesiyle Euro’ya yöneldi bu da değerini yukarı taşıdı.

Euro’nun güçlenmesi altına da dolaylı destek veriyor.

Euro değer kazandığında çoğu zaman doların gücü azalıyor. Dolar zayıflayınca da altın, diğer para birimleriyle ölçüldüğünde daha cazip hale geliyor. Yani Euro sahnede hızlandığında altın da sahneden payını alıyor. Yatırımcılar portföylerini çeşitlendirirken hem Euro’ya hem altına yer açıyor böyle olunca ikisi de yükseliş trendinden birlikte besleniyor.

ABD’den gelen zayıf veriler ve belirsiz politikalar Dolar’ın öne çıkmasını engelliyor...

Dolar normalde küresel piyasalarda her zaman güçlü ama bu aralar biraz sessiz. ABD Merkez Bankası faiz kararlarında net mesaj vermeyince yatırımcılar da beklemeye geçti. ABD ekonomisindeki bazı yavaşlama sinyalleri de Dolar’ın hızını kesti. Yani şimdilik Dolar sahnede ama dansa başlamayı bekliyor gibi.

Sterlin toparlanmak yerine hala kendi iç sorunlarıyla uğraşıyor.

Sterlin’in hikayesini anlamak için önce Brexit'i hatırlamak lazım. Brexit, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine verilen isim. Bu ayrılık sonrası ticaret daha zorlaştı, ihracat ve ithalat maliyetleri arttı, iş gücü hareketliliği de daraldı. Yani ekonominin sırtına ekstra yük bindi. Üstüne yüksek enflasyon ve hükümetin mali politikalarına duyulan güvensizlik eklenince yatırımcılar Sterlin’den uzaklaştı. Bank of England da faiz kararlarında çok net bir yol çizmediği için Sterlin iyice sıkıştı. Euro ve altın yükselirken Sterlin sahnede biraz moralsiz görünüyor.

Sonuçta her oyuncunun temposu farklı ama oyun aynı.

Altın güvenli liman rolüyle öne çıkıyor, Euro toparlanma hikayesiyle hızlanıyor, Dolar Fed’den haber bekliyor, Sterlin ise Brexit sonrası yüklerle uğraşıyor. Hepsi aynı sahnede ama farklı tempolarla dans ediyor. Ekonomiyi izlemek de bu yüzden bir yarış ya da dizi izlemek gibi heyecanlı Bugün sahnede olan yarın kenara çekilebilir sürprizler hiç eksik olmaz.

