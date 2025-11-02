onedio
Ne Kadar İyi Bir Coldplay Fanısın?

Begüm
02.11.2025 - 22:01

Coldplay fanları buraya! Toplanın, yüzyılın en keyifli testini yapıyoruz. Bakalım Coldplay'i ne kadar iyi tanıyor ve biliyorsun? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var bu testi çözmek. Bakalım bu testte kaç doğru yapacaksın, yorumlara yazmayı unutma. Hazırsan başlıyoruz!

1. Önce kolaydan başlayalım... Grubun solisti kim?

2. “Fix You” şarkısı hangi albüme ait peki?

3. Peki grup ne zaman kuruldu?

4. Peki "Yellow" hangi albümde?

5. “Viva la Vida” şarkısında anlatılan karakter kimdir?

6. “Sky Full of Stars” şarkısında hangi ünlü DJ ile iş birliği yapıldı peki?

7. “Adventure of a Lifetime” şarkısının klibinde grup üyeleri nasıl görünür?

8. 2021’de BTS ile çıkardığı şarkının adı nedir?

Sen daha yenisin!

Henüz Coldplay evrenine adım atmış gibisin ama hiç sorun değil, herkes bir “Yellow” ile başlar. Belki şarkıların adlarını karıştırıyorsun ama melodilerini duyunca yüzünde bir tebessüm oluşuyor. Senin için bu test daha bir başlangıç. Biraz daha keşif, biraz daha müzik... İşte ihtiyacın olan şey bunlar ardından kısa zamanda tam bir Coldplayer olabilirsin.

Oldukça sadık bir dinleyicisin!

Sen, Coldplay’in enerjisini hisseden ve ruhunu şarkılarla besleyen bir dinleyicisin. Tabii arada unuttuğun veya karıştırdığın şeyler oluyor. Tüm albümleri ezbere bilmesen de, Chris Martin’in sesi sana huzur veriyor. Konser görüntülerini YouTube’dan izlerken bile o ışık bilekliklerinin parıltısını hissediyorsun. Biraz daha fazla odaklanmayla bu testten full çekebilirsin!

Sen gerçek bir Coldplayer'sın!

Tebrikler! Sen tam anlamıyla bir Coldplay ruhuna sahipsin.  Sadece şarkıları değil, her albümün temasını, hikayesini ve duygusunu da biliyorsun. Şarkıların ufak detaylarına bile hakimsin. Resmen her parçada kendinden bir şey buluyorsun. Coldplay’in senin için bir grup değil, bir duygusal evren. Çok iyisin!

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
