Ne Kadar İyi Bir Coldplay Fanısın?
Coldplay fanları buraya! Toplanın, yüzyılın en keyifli testini yapıyoruz. Bakalım Coldplay'i ne kadar iyi tanıyor ve biliyorsun? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var bu testi çözmek. Bakalım bu testte kaç doğru yapacaksın, yorumlara yazmayı unutma. Hazırsan başlıyoruz!
1. Önce kolaydan başlayalım... Grubun solisti kim?
2. “Fix You” şarkısı hangi albüme ait peki?
3. Peki grup ne zaman kuruldu?
4. Peki "Yellow" hangi albümde?
5. “Viva la Vida” şarkısında anlatılan karakter kimdir?
6. “Sky Full of Stars” şarkısında hangi ünlü DJ ile iş birliği yapıldı peki?
7. “Adventure of a Lifetime” şarkısının klibinde grup üyeleri nasıl görünür?
8. 2021’de BTS ile çıkardığı şarkının adı nedir?
Sen daha yenisin!
Oldukça sadık bir dinleyicisin!
Sen gerçek bir Coldplayer'sın!
