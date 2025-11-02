Ne Kadar İyi Bir Coldplay Fanısın?

Henüz Coldplay evrenine adım atmış gibisin ama hiç sorun değil, herkes bir “Yellow” ile başlar. Belki şarkıların adlarını karıştırıyorsun ama melodilerini duyunca yüzünde bir tebessüm oluşuyor. Senin için bu test daha bir başlangıç. Biraz daha keşif, biraz daha müzik... İşte ihtiyacın olan şey bunlar ardından kısa zamanda tam bir Coldplayer olabilirsin.