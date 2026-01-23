Ne İşte Ne Okulda: Türkiye’nin NEET Gerçeği ve Dünya ile Karşılaştırma

NEET, belirli bir yaş grubunda (genellikle 15–24 veya 15–29) olup çalışmayan ve örgün eğitim/kurumsal eğitim içinde olmayan gençleri ifade eder. Bu gösterge sadece işsizliği değil; eğitim ve çalışma hayatıyla bağın kopuşunu ölçer. Kopuş uzadıkça konu ‘bir dönem kayıp’ olmaktan çıkar, çoğu zaman yaşam ritminin bozulmasına, sosyal izolasyona ve uzun vadeli gelir kaybına dönüşür.

Dünya NEET’i Neden Konuşuyor?

Birçok ülkede NEET artışı üç krizin birleşiminden besleniyor: (1) eğitim ile iş piyasası arasındaki uyumsuzluk, (2) barınma ve yaşam maliyeti baskısı, (3) motivasyon ve psikolojik dayanıklılığın zayıflaması. ILO, NEET’in sadece ‘iş meselesi’ olmadığını; refah, geçiş ekonomisi ve sosyal dışlanma ile doğrudan ilişkili bir gösterge olduğunu vurguluyor.

Avrupa Birliği ve OECD: Ortalama Hâlâ ‘Yönetilebilir’ Düzeyde

Avrupa Birliği’nde 2024 yılında 15–29 yaş grubunda NEET oranı %11 civarında. Bu oran AB için bile alarm niteliğinde görülüyor. OECD’de genel eğilim, uzun vadede NEET oranlarını aşağı çekmek yönünde olsa da bazı ülkelerde geçiş mekanizmaları zayıfladığında oranlar hızlı yükseliyor. Kısacası, Avrupa %11’i bile ciddi bir risk olarak okurken, Türkiye’nin %20+ seviyeleri ‘başka bir gerçekliğe’ işaret ediyor.