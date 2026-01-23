Ne İşte Ne Okulda: Türkiye’nin NEET Gerçeği ve Dünya ile Karşılaştırma
NEET (Not in Employment, Education or Training), yani ‘ne eğitimde ne istihdamda ne de mesleki eğitimde’ olan gençler, artık dünyanın pek çok ülkesinde “marjinal bir sorun” değil; toplumsal refahın, üretkenliğin ve sosyal uyumun en kritik risk göstergelerinden biri. Türkiye ise bu tabloda “ortalama” bir ülkeden çok uzakta; yüksek oranlar, özellikle genç kadınlarda belirginleşen bir kopuş ve giderek kronikleşen bir umutsuzluk döngüsü ile karşı karşıya.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NEET Nedir, Neyi Ölçer?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye: Yüksek Değil, Yapısal Olarak Tehlikeli Seviyede
Dünya Ne Yapıyor? İşleyen Yaklaşımların Ortak Noktası
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video