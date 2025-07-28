Müzik Zevkin Bir Tatlı Olsa Hangisi Olurdu?
Müzik de tıpkı tatlılar gibi... Kimisi hafif, kimisi yoğun duygulu, kimisi de her dinleyişte enerji veren cinsten! Peki, senin müzik zevkin hangi tatlıyla eşleşiyor? Tarzını, enerjini ve hayata bakışını biraz tatlıyla biraz da müzikle harmanladık. Bu testin sonunda senin melodik ruh halinle birebir uyumlu tatlıyı bulacağız.
Hazırsan başlayalım👇🏻
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1. Bu şarkılardan birini seçerek testimize başlayalım!
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2. Bu şarkılardan birini seç!
3. 90' lar pop favorin hangisi peki?
4. Bunlardan birini seç bakalım!
5. Bu şarkılar olmadan bu test olmaz!
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6. Hepsi birbirinden güzel 🤔
7. Bu şarkılardan birini seç!
8. Bunlardan da birini seçip bu testi sonlandıralım👇
Sütlü Tatlı!😋
Şerbetli Tatlı!😋
Pasta!😋
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