Senin müzik zevkin duygulu ama abartısız. Akustik, soft pop, slow rock ya da hafif elektronik... Ne dinlersen dinle, içinde mutlaka bir anlam, bir his var. İnsanların söylediklerini can kulağıyla dinleyen, empati kuran biri olduğun gibi, şarkıların sözlerine de aynı derinlikle yaklaşıyorsun. Sen playlist’inde her an açılıp içe dokunacak bir parça saklayanlardansın. Müzik senin için sadece eğlence değil, aynı zamanda bir iç yolculuk. Ve bu seni çok özel yapıyor.