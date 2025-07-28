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Müzik Zevkin Bir Tatlı Olsa Hangisi Olurdu?

etiket Müzik Zevkin Bir Tatlı Olsa Hangisi Olurdu?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
28.07.2025 - 23:58

Müzik de tıpkı tatlılar gibi... Kimisi hafif, kimisi yoğun duygulu, kimisi de her dinleyişte enerji veren cinsten! Peki, senin müzik zevkin hangi tatlıyla eşleşiyor? Tarzını, enerjini ve hayata bakışını biraz tatlıyla biraz da müzikle harmanladık. Bu testin sonunda senin melodik ruh halinle birebir uyumlu tatlıyı bulacağız.

Hazırsan başlayalım👇🏻

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1. Bu şarkılardan birini seçerek testimize başlayalım!

2. Bu şarkılardan birini seç!

3. 90' lar pop favorin hangisi peki?

4. Bunlardan birini seç bakalım!

5. Bu şarkılar olmadan bu test olmaz!

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6. Hepsi birbirinden güzel 🤔

7. Bu şarkılardan birini seç!

8. Bunlardan da birini seçip bu testi sonlandıralım👇

Sütlü Tatlı!😋

Sütlü Tatlı!😋

Senin müzik zevkin duygulu ama abartısız. Akustik, soft pop, slow rock ya da hafif elektronik... Ne dinlersen dinle, içinde mutlaka bir anlam, bir his var. İnsanların söylediklerini can kulağıyla dinleyen, empati kuran biri olduğun gibi, şarkıların sözlerine de aynı derinlikle yaklaşıyorsun. Sen playlist’inde her an açılıp içe dokunacak bir parça saklayanlardansın. Müzik senin için sadece eğlence değil, aynı zamanda bir iç yolculuk. Ve bu seni çok özel yapıyor.

Şerbetli Tatlı!😋

Şerbetli Tatlı!😋

Senin müzik zevkin güçlü duygular içeriyor. Arabesk, rock, güçlü vokaller, özgün tarzlar… Her şeyi herkesle paylaşmazsın, müzik de senin için bir tür kendini ifade biçimi. Şarkı seçerken öyle rastgele dinlemiyorsun; senin listelerinde “hikâye” anlatan parçalar var. Seninle müzik konuşmak cesaret ister çünkü çok şeyi farkında olarak dinliyorsun.

Pasta!😋

Pasta!😋

Senin müzik zevkin de tıpkı kişiliğin gibi: canlı, enerjik, çok katmanlı! Pop, dans, R&B, indie fark etmez modunu yükselten her tını sana göre. Hayata hep pozitif bakıyorsun ve etrafındaki insanlara da o enerjiyi yayıyorsun. Sen yoksan, playlist’ler eksik kalıyor. Neşenle, gülümsemenle ve insanlara olan yaklaşımınla tam bir “feel good” şarkısısın. Yeni çıkan şarkıları hemen keşfedip arkadaşlarına öneren de sensin zaten!

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miray soysal
miray soysal
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