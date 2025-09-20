Müzik ve Görsel Şöleniyle Hafızalarımıza Kazınan Super Bowl Performansları
Super Bowl sahnesi hem Amerikan futbolunun hem de müzik tarihinin en büyük vitrinlerinden biri. O devre arası şovları bazen oyunun kendisinden bile çok konuşuluyor. Kostümler, koreografiler, sürpriz konuklar ve bolca görsel şov… İşte hafızalara kazınmış efsanevi Super Bowl performansları!
1. Michael Jackson - Super Bowl XXVII (1993)
2. Beyoncé - Super Bowl XLVII (2013)
3. Madonna - Super Bowl XLVI (2012)
4. Shakira & Jennifer Lopez - Super Bowl LIV (2020)
5. Lady Gaga - Super Bowl LI (2017)
6. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige & Kendrick Lamar - Super Bowl LVI (2022)
7. Diana Ross - Super Bowl XXX (1996)
8. Janet Jackson & Justin Timberlake - Super Bowl XXXVIII (2004)
9. Aerosmith, NSYNC, Britney Spears, Nelly & Mary J. Blige - Super Bowl XXXV (2001)
10. The Rolling Stones - Super Bowl XL (2006)
