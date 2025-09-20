onedio
Müzik ve Görsel Şöleniyle Hafızalarımıza Kazınan Super Bowl Performansları

Liz Lemon
20.09.2025 - 18:03

Super Bowl sahnesi hem Amerikan futbolunun hem de müzik tarihinin en büyük vitrinlerinden biri. O devre arası şovları bazen oyunun kendisinden bile çok konuşuluyor. Kostümler, koreografiler, sürpriz konuklar ve bolca görsel şov… İşte hafızalara kazınmış efsanevi Super Bowl performansları!

1. Michael Jackson - Super Bowl XXVII (1993)

2. Beyoncé - Super Bowl XLVII (2013)

3. Madonna - Super Bowl XLVI (2012)

4. Shakira & Jennifer Lopez - Super Bowl LIV (2020)

5. Lady Gaga - Super Bowl LI (2017)

6. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige & Kendrick Lamar - Super Bowl LVI (2022)

7. Diana Ross - Super Bowl XXX (1996)

8. Janet Jackson & Justin Timberlake - Super Bowl XXXVIII (2004)

9. Aerosmith, NSYNC, Britney Spears, Nelly & Mary J. Blige - Super Bowl XXXV (2001)

10. The Rolling Stones - Super Bowl XL (2006)

