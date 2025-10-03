Müzik Seçimlerine Göre Sen Türkiye'nin Hangi Şehri Olurdun Söylüyoruz!

Senin ruhun tam bir İstanbul! Her an hareketli, her an sürprizlerle dolu… Playlist’in de tıpkı bu şehir gibi çok renkli: bir gün rock dinleyip içini dökerken, ertesi gün pop şarkılarla coşuyorsun. Kalabalığı, keşmekeşi ve enerjisiyle İstanbul senin ruhuna çok yakışıyor. Sen hem moderni hem gelenekseli aynı potada eritebilen, çok yönlü bir insansın.