Müzik Seçimlerine Göre Sen Türkiye'nin Hangi Şehri Olurdun Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
03.10.2025 - 22:04

Müzik seçimlerin senin bir yansımandır... İşte bu yüzden sen bu testte müzik seçimlerini yap, biz de seçimlerine ve zevkine göre Türkiye'deki hangi şehirsin söyleyelim. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!

1. Öncelikle bunlar arasında en çok hangi türü dinliyorsun?

2. Sabah uyandığında kulağına bunlardan ilk hangi tarz şarkı gelsin istersin?

3. Arkadaşlarınla yolculuğa çıktın. Çalma listen hangisi olur?

4. Konserlerde nasıl bir atmosfer seni çeker?

5. Peki sabah uyandığında hangi şarkıyla güne başlamayı tercih edersin?

6. Peki aşkı anlatan o şarkı bunlardan hangisi?

7. Seni motive edecek o şarkı hangisi?

8. Senin playlist'inin olmazsa olmaz sanatçısı hangisi?

Senin ruhun tam bir İstanbul! Her an hareketli, her an sürprizlerle dolu… Playlist’in de tıpkı bu şehir gibi çok renkli: bir gün rock dinleyip içini dökerken, ertesi gün pop şarkılarla coşuyorsun. Kalabalığı, keşmekeşi ve enerjisiyle İstanbul senin ruhuna çok yakışıyor. Sen hem moderni hem gelenekseli aynı potada eritebilen, çok yönlü bir insansın.

Senin enerjin sımsıcak, özgür ve samimi. İzmir’in sahilinde dalga sesleri eşliğinde arkadaşlarınla kahkahalar atmak tam senlik. Sen müziği eğlencenin ve hayat enerjisinin bir parçası haline getiriyorsun. Dans edebileceğin, ritmiyle için kıpır kıpır olan şarkılar senin ruhunu anlatıyor. İzmir’in özgür rüzgârı senin şarkılarında esiyor.

Senin enerjin Ankara gibi! Dışarıdan bakıldığında sakin, hatta biraz mesafeli görünsen de içinde derin bir müzik sevgisi var. Kalabalıklardan çok samimi buluşmaları tercih ediyorsun. Barış Manço’dan Mor ve Ötesi’ne, Teoman’dan Edis’e kadar geniş bir yelpazede şarkılar ruhuna dokunuyor. Ankara’nın soğuk rüzgârında yürürken kulaklıklarında çalan bir şarkı gibi; bazen melankoliye kapılıyor, bazen de coşkulu anlarınla herkesi şaşırtıyorsun.

