Müzik Seçimlerine Göre Sen Türkiye'nin Hangi Şehri Olurdun Söylüyoruz!
Müzik seçimlerin senin bir yansımandır... İşte bu yüzden sen bu testte müzik seçimlerini yap, biz de seçimlerine ve zevkine göre Türkiye'deki hangi şehirsin söyleyelim. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!
1. Öncelikle bunlar arasında en çok hangi türü dinliyorsun?
2. Sabah uyandığında kulağına bunlardan ilk hangi tarz şarkı gelsin istersin?
3. Arkadaşlarınla yolculuğa çıktın. Çalma listen hangisi olur?
4. Konserlerde nasıl bir atmosfer seni çeker?
5. Peki sabah uyandığında hangi şarkıyla güne başlamayı tercih edersin?
6. Peki aşkı anlatan o şarkı bunlardan hangisi?
7. Seni motive edecek o şarkı hangisi?
8. Senin playlist'inin olmazsa olmaz sanatçısı hangisi?
İstanbul!
İzmir!
Ankara!
