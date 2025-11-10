Mutsuz Olmanın En Tatlı Yolu

Herkes mutluluktan bahsediyor.

Ama bazen tersinden bakmak daha iyi gelebilir.

Çünkü mutluluk artık bir performans.

Mutsuzluksa… biraz çikolata, biraz sessizlik, biraz da utanılacak kadar dürüst bir hal.

Biz modern insanlar, duygularımızı yönetemeyince yemeyi seçtik.

Bir dilim kek, bir avuç cips, bir tabak makarna...

Sanki her lokmada “iyi olamadım” duygusunu yutuyoruz.

Ve sonra, tıka basa dolu bir mideyle… daha da boş hissediyoruz.