onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Mutsuz Olmanın En Tatlı Yolu

etiket Mutsuz Olmanın En Tatlı Yolu

Ece Benligiray
Ece Benligiray - yazio
10.11.2025 - 12:31

Herkes mutluluktan bahsediyor.

Ama bazen tersinden bakmak daha iyi gelebilir.

Çünkü mutluluk artık bir performans.

Mutsuzluksa… biraz çikolata, biraz sessizlik, biraz da utanılacak kadar dürüst bir hal.

Biz modern insanlar, duygularımızı yönetemeyince yemeyi seçtik.

Bir dilim kek, bir avuç cips, bir tabak makarna...

Sanki her lokmada “iyi olamadım” duygusunu yutuyoruz.

Ve sonra, tıka basa dolu bir mideyle… daha da boş hissediyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte bu yüzden, size garantili mutsuzluk için 10 altın kural vereyim:

İşte bu yüzden, size garantili mutsuzluk için 10 altın kural vereyim:
  • Kendini sürekli başkalarıyla kıyasla.

  • Ama yalnızca açken kıyasla, daha etkili olur.

  • Yorulduğunda dinlenme.

  • Buzdolabına yürü. Çünkü duygular sindirilmiyor ama karbonhidratlar sindiriliyor, değil mi?

  • Sosyal medyada herkesin tabağına bak.

  • Herkes fit, herkes sağlıklı, herkes “gluten free”.

  • Sen sadece “mutluluk free”.

  • ‘Kendini sev’ klişesini yanlış anla.

  • Kendini ancak tatlı yerken sev.

  • Küçük şeylerden keyif alma, küçük şeyleri ye.

  • Bir kurabiye, bir mazeret, bir bahane.

  • Negatif insanlardan kopma.

  • Onlarla kahve iç, dertleş, sonra dertleşmenin acısını tatlıyla bastır.

  • Geçmişte takıl, geleceğe kaygı duy.

  • Sonra bu duyguları bir paket cipsle kapat.

  • Kendini eleştir, ama hiç değiştirme.

  • “Ben buyum” de, ama dolabındaki dondurmaya ses etme.

  • Hata yapmaktan kork.

  • Ama yemeğin tuzunu fazla kaçırmak serbest. O hata sayılmaz.

  • Mutlu insanları toksik ilan et.

  • Çünkü senin kadar dolu (mideli ve duygusal) kimse yok.

Mutluluk zor iş.

Mutsuzluk daha pratik.

Bir kek, bir kahve, bir iç çekiş kadar yakın.

Ama belki de mesele “yemek” değil.

Belki de biz, doymayı unutalı çok oldu.

💬 Not:

Bu yazıyı okurken bir şeyler atıştırdıysan, yalnız değilsin.

Ve belki de bu, başlamak için güzel bir yer.

Instagram

Facebook

X

Web

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ece Benligiray
Ece Benligiray
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam