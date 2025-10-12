onedio
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Mutlu Sona Ulaşıyoruz! Evlilik Teklifi Yapabileceğin 10 Aşk Şehri

etiket Mutlu Sona Ulaşıyoruz! Evlilik Teklifi Yapabileceğin 10 Aşk Şehri

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
12.10.2025 - 22:05

Evlilik teklifi, hayatımızın en unutulmaz anlarında ilk beşe girer. O yüzden yapılış şekli, seçilen mekan, giyilen kıyafetler her şey önemli. Evlilik teklif etmeye karar verdiğinde ilk olarak mekanı seçmek gerekiyor tabii. 

Evlilik teklifi yapabileceğin aşk dolu şehirlere bakalım mı?..

1. Paris

Aşk şehri denilince akla ilk Paris geliyor elbette. Romantizmi iliklerinize kadar hissedeceğiniz Paris sokaklarına partnerin de sen de aşık olacaksınız. Eyfel Kulesi'nin önünde alacağın bir 'Evet' cevabı ile aşkınızı en derin şekilde yaşayacağınız kesin! Sonrasında Fransa'nın en lezzetli yemekleriyle güzel bir kutlama yapabilirsiniz.

2. Venedik

Aşk ve romantizm diyorsak Venedik listede olmazsa olmaz. Kanalları, gondolları ile masalsı bir evlilik teklifi yapmak istiyorsan tercih edeceğin şehir Venedik olmalı. Gondolda edeceğin teklif sanki film sahnelerinden fırlamış gibi olacak. Partnerinin yüzüğü gördüğü an nasıl sevineceğini hayal edebiliyoruz.

3. Prag

Gotik ve barok mimarisiyle romantik bir şehir olan Prag, evlilik teklif etmek için ideal bir şehir. Gün batımında şehrin en güzel yerinde diz çöküp teklif etmek için daha ne bekliyorsun? Masalsı bir şehirde evlilik teklif edip partnerime romantizmi doruklarda yaşatayım istiyorsan seçmen gereken yer Prag!

4. Santorini

Yunanistan hem yakın hem de evlilik teklifi için mükemmel yerlerden. Beyaz evleri ve masmavi sularıyla müthiş bir yer Santorini. Hele bir de gün batarken diz çökersen bu evlilik teklifi unutulmaz olur. Evlilik teklifinden sonra mistik bir havası olan Santorini sokaklarında gezebilir, müthiş lezzetlerini deneyebilirsiniz.

5. Kyoto

'Ben biraz daha uzaklara gitmek istiyorum' diyorsan senin evlilik teklifi edeceğin yer Kyoto olmalı. Hele bunu bir de bahar mevsiminde yapacaksan her taraf kiraz çiçekleriyle dolu olacak. Böyle bir yerde yaptığın evlilik teklifi çok daha unutulmaz olacak, eminiz!

6. İstanbul

Tercihin yurt içiyse evlilik teklifi için İstanbul ideal elbette. Biraz klişe kaçabilir ama İstanbul'un her tarafı evlilik teklifi yapmaya uygun. Masalsı şehirde sonsuz mutluluğa evet demek hem senin hem partnerinin en güzel anlarından biri olacak. İstanbul'da Boğaz'da, Galata Kulesi'nde ya da Kız Kulesi'nde evlilik teklifini gerçekleştirebilirsin.

7. Kapadokya

Kapadokya'dan daha masalsı bir yer var mı Türkiye'de? Kapadokya'da birçok farklı şekilde evlilik teklifi yapabilirsin. Peri bacalarında evlilik teklif edebileceğin gibi balonda da evlilik teklif edebilirsin. Filmlerden fırlamış köşelere sahip Kapadokya, partnerinle sana eşsiz bir teklif deneyimi yaşatacak.

8. Bodrum

Sahil kasabasında tatil gibi bir evlilik teklifi yapmak istiyorsan Bodrum'u düşünebilirsin. Deniz, güneş ve beyaz sokakları ile herkesin zihninde yer edecek bir teklif yapabilirsin. Sade ve romantik bir teklif arayanlar için Bodrum iyi bir tercih. Güzel bir mekanda lezzetli yemekler yerken yüzüğü çıkardığında partnerin çok şaşıracak!

9. Mardin

Tarihi bir yerde, mistik bir evlenme teklifi yapmak istiyorsan Mardin senin yerin. Taş evleri, dar sokakları ve tadı damaklardan hiç gitmeyen lezzetleriyle Mardin evlilik teklifi için kesinlikle düşünmen gereken yerlerden. Gün batarken şehri görebileceğin bir yerde evlilik teklifi yapabilirsin. Tarihi dokusu ve eşsiz gün batımı görünümüyle evlilik teklifin ölümsüz olacak.

10. Ayvalık

Nostaljik sokaklı ve huzurlu atmosferiyle Ayvalık, en gözde mekanlardan. Ayvalık'ın favori yeri Cunda Adası'nda evlilik teklifi yapmak çok güzel olabilir. Hem romantik hem unutulmaz bir teklif için Cunda Adası'nı bir düşün bizce!

Yorum Yazın