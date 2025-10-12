Mutlu Sona Ulaşıyoruz! Evlilik Teklifi Yapabileceğin 10 Aşk Şehri
Evlilik teklifi, hayatımızın en unutulmaz anlarında ilk beşe girer. O yüzden yapılış şekli, seçilen mekan, giyilen kıyafetler her şey önemli. Evlilik teklif etmeye karar verdiğinde ilk olarak mekanı seçmek gerekiyor tabii.
Evlilik teklifi yapabileceğin aşk dolu şehirlere bakalım mı?..
1. Paris
2. Venedik
3. Prag
4. Santorini
5. Kyoto
6. İstanbul
7. Kapadokya
8. Bodrum
9. Mardin
10. Ayvalık
