Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Mutfaktaki En Önemli Yardımcınızın Ömrünü Uzatın: Airfryer Nasıl Doğru Bir Şekilde Temizlenir Anlatıyoruz!

etiket Mutfaktaki En Önemli Yardımcınızın Ömrünü Uzatın: Airfryer Nasıl Doğru Bir Şekilde Temizlenir Anlatıyoruz!

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 19:01

Philips Airfryer 7000 XXL'ların mutfağın en pratik ve akıllı yardımcısı oldukları doğru. Kullanımı kolay ve keyifli olan Airfryer'ınızla mutfakta harikalar yaratırken temizliği de kafanızda pek büyütmenize gerek olmaz. Çünkü çıkarılabilir parçaları ve kolay temizlenen yüzeyleri onu kısa sürede pırıl pırıl yapmanızı sağlar. Yine de ekstra kapasitesiyle her Philips Airfryer 7000 XXL kullanıcısının mutlaka bilmesi gereken detaylı bir temizlik rehberi hazırladık. 

Gelin bu yüksek teknoloji ürünlerin en ideal temizliği nasıl oluyormuş, birlikte öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Airfryer kullanımının ardından düzenli temizlik yapmak her tarifin mükemmel olmasını sağlar.

Airfryer kullanımının ardından düzenli temizlik yapmak her tarifin mükemmel olmasını sağlar.

Airfryer temizliğindeki öncelikli adım, her kullanım sonrası cihazı temizlemeniz gerektiğidir. Çünkü kullanımın ardından sepeti, hazneyi ve teli yıkayarak sonraki kullanımlar için pırıl pırıl bir cihaz bırakabilirsiniz. Her kullanım sonrası yapacağınız rezistans temizliği ise ekstra yağ ve kir birikmelerini önleyerek her tarifin maksimum lezzette olmasını sağlar.

Cihaz temizliğine rezistans temizliğinden başlamak daha avantajlıdır.

Cihaz temizliğine rezistans temizliğinden başlamak daha avantajlıdır.

Temizleme işlemine ilk önce rezistans kısmından başlayabilirsiniz. Böylece rezistans temizliği sırasında hazneye akan yağlar sebebiyle, hazneyi iki kez yıkama zahmetinden kurtulursunuz. Rezistans dışındaki parçaları ise ister elde ister bulaşık makinesinde kolayca yıkayabilirsiniz. Gelin şimdi bu parçaların nasıl temizliğine ayrıntılı şekilde bakalım.

Rezistans temizliği için cihazın fişini prizden çekmelisiniz.

Rezistans temizliği için cihazın fişini prizden çekmelisiniz.

Ardından cihazın sıcak olmadığından emin olduktan sonra içindeki sepeti ve tavayı çıkarıp, cihazı baş aşağı çevirebilirsiniz. Bu sayede normal dik konumda görünmeyen rezistans bölgesine kolayca erişebilir ve temizliği daha etkili şekilde yapabilirsiniz.

Rezistansı temizlerken nemli bir bez kullanmanız yeterlidir.

Rezistansı temizlerken nemli bir bez kullanmanız yeterlidir.

Philips Airfryer 7000 XXL'ın rezistans tasarımı diğer modellere göre farklıdır. Bu da temizliğin sadece nemli bir bez ile tamamlanmasını sağlayacak kadar etkilidir. Çünkü eski modellerde yumuşak fırça yardımıyla detaylı temizlik yapılırken, bu cihazın Quick Clean yüzeyleri ve farklı rezistans tasarımı fırça kullanımı gerektirmez.

Rezistans temizliğinin son adımında cihazı birkaç dakika ısıtmayı deneyebilirsiniz.

Rezistans temizliğinin son adımında cihazı birkaç dakika ısıtmayı deneyebilirsiniz.

Bu işlemlerin ardından cihazı tekrar dik konuma getirip içine herhangi bir şey koymadan birkaç dakika çalıştırabilirsiniz. Böylece, rezistans üzerindeki yumuşayan artıkların hepsi tepsiye dökülür ve size bu kısmı rahatça temizleme şansı sunar.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İç hazne ve aksesuar temizliği de oldukça pratiktir.

İç hazne ve aksesuar temizliği de oldukça pratiktir.

Çıkarılabilir hazne, sepet ve tel gibi parçaların tümü bulaşık makinesinde yıkamaya elverişlidir. Bu parçaları ister doğrudan makineye koyabilir, isterseniz de su, bulaşık deterjanı ve yumuşak bir sünger yardımıyla zahmetsiz şekilde temizleyebilirsiniz. Ancak cihaz içinden çıkan gıda termometresi buna dahil değildir.

Temizleme esnasında kullandığınız malzemelerin doğru olması önemlidir.

Temizleme esnasında kullandığınız malzemelerin doğru olması önemlidir.

Temizlik esnasında dikkat etmeniz gerekenlerden en önemlisi, metal mutfak aletleri veya aşındırıcı yüzey temizlik malzemeleri kullanmamanız gerektiğidir. Çünkü bu tip uygulamalar cihazın yüzeyinde çiziklere neden olabilir veya daha farklı şekillerde cihaza zarar verebilir.

Cihazın kirlilik seviyesi temizliğe başlama şeklini değiştirebilir.

Cihazın kirlilik seviyesi temizliğe başlama şeklini değiştirebilir.

Eğer hazne dibine yapışan yağ ve yemek artıkları varsa, bunlar için hazneyi sıcak suyla doldurabilir ve içine deterjan dökerek bu şekilde 5-10 dakika bekletebilirsiniz. Bu sayede yağ ve kirler yumuşamış olacağından temizliği de çok daha kolay şekilde yapabilirsiniz.

Philips Airfryer 7000 XXL ile hiçbir tariften korkmanıza gerek yok!

Philips Airfryer 7000 XXL ile hiçbir tariften korkmanıza gerek yok!

Cihazın dış yüzeylerini veya içerideki rezistans dışında kalan bölgelerini de yumuşak ve ıslak bir bez yardımıyla silmeniz yeterlidir. Size temizlik esnasında ekstra vakit kazandıran ve harika lezzetler denemenizi sağlayan bu teknoloji, temizlik esnasında da inanılmaz pratiklik sunar. Böylece mutfakların korkulu rüyalarından olan kızartmaları, et ve balık yemeklerini ve daha pek çok tarifi çekinmeden deneme şansınız olur. 😎

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın