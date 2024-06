Mutfaktaki En Önemli Yardımcınızın Ömrünü Uzatın: Airfryer Nasıl Doğru Bir Şekilde Temizlenir Anlatıyoruz!

Airfryer temizliğindeki öncelikli adım, her kullanım sonrası cihazı temizlemeniz gerektiğidir. Çünkü kullanımın ardından sepeti, hazneyi ve teli yıkayarak sonraki kullanımlar için pırıl pırıl bir cihaz bırakabilirsiniz. Her kullanım sonrası yapacağınız rezistans temizliği ise ekstra yağ ve kir birikmelerini önleyerek her tarifin maksimum lezzette olmasını sağlar.