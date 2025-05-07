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Skywell Fiyat Listesi Mayıs 2025: Skywell ET-5 LR Legend ve Exclusive Güncel Fiyatlar

Skywell Fiyat Listesi Mayıs 2025: Skywell ET-5 LR Legend ve Exclusive Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.05.2025 - 10:18

Elektrikli otomobiller, dünya pazarında hiç olmadığı kadar rağbet görüyor. Çin'in otomobil devi Skywell de elektrikli araçların öncüsü konumunda yer alıyor. Ülkemizde sıklıkla tercih edilen Skywell, ET-5 LR Legend ve Exclusive modelleriyle satışa çıkıyor. Sevilen markanın Mayıs ayı fiyatları da belli oldu. Skywell ET-5 LR Legend modeline Mayıs ayına özel bir indirim tanımlandı. Peki, Skywell ET-5 LR Exclusive ve Legend ne kadar oldu? 

İşte Skywell Mayıs 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

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Skywell Hangi Ülkenin Markası?

Skywell Hangi Ülkenin Markası?

Skywell, Çin'in markasıdır. Elektrikli otomobillerin pazarda büyük bir yankı uyandırmasıyla birlikte, Çin de bu alanda yatırım yapma kararı aldı. Büyük bir atılım yapan Çin, 2011'de dünya pazarına elektrikli araçlarıyla çıktı. 

Son yıllarda ülkemizde de sıklıkla tercih edilen bir marka olan Skywell, özellikle çevre dostu ve sürdürülebilir özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekiyor. Skywell'in ülkemizde satışı bulunan iki farklı opsiyonu bulunuyor.

Skywell Türkiye Fiyat Listesi

Skywell Türkiye Fiyat Listesi

Çin menşeli Skywell markası, Türkiye'de iki farklı modelini satışa sunuyor. ET-5 LR modeline ait Legend ve Exclusive, farklı donanım seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. 

*Skywell Mayıs ayı güncel fiyatları, 6 Mayıs tarihinde Skywell'in resmi internet sitesinde yayınlandı. 

*Skywell fiyatları günlük olarak değişiklik gösterebilir.

Skywell ET-5 fiyat listesi Mayıs 2025

Skywell ET-5 fiyat listesi Mayıs 2025

  • ET-5 LR Legend 1.780.000 TL

  • ET-5 LR Exclusive 2.800.000 TL

Skywell ET-5 LR Özellikleri

Skywell ET-5 LR Özellikleri

Skywell'in Türkiye'de satışa sunduğu ET-5 LR Legend modelinin özellikleri aşağıdaki gibidir;

  • 642 Km WLTP Şehir içi menzil

  • Geniş İç Hacim

  • Panoramik Cam Tavan

  • Led Ön Farlar

  • Cam Tavan

  • AC Şarj Hızı 11 kWsa

  • DC Şarj hızı 80 kWsa

ET-5 LR Exclusive modelinin özellikleri ise aşağıdaki gibidir:

  • 642 km WLTP Şehir içi menzil

  • Lazer ön farlar

  • ADAS 2.5 Güvenlik sistemleri

  • 128 renk ambians aydınlatma

  • AC şarj hızı 11 kWsa

  • DC şarj hızı 80 kWsa

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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