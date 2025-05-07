Skywell Fiyat Listesi Mayıs 2025: Skywell ET-5 LR Legend ve Exclusive Güncel Fiyatlar

Elektrikli otomobiller, dünya pazarında hiç olmadığı kadar rağbet görüyor. Çin'in otomobil devi Skywell de elektrikli araçların öncüsü konumunda yer alıyor. Ülkemizde sıklıkla tercih edilen Skywell, ET-5 LR Legend ve Exclusive modelleriyle satışa çıkıyor. Sevilen markanın Mayıs ayı fiyatları da belli oldu. Skywell ET-5 LR Legend modeline Mayıs ayına özel bir indirim tanımlandı. Peki, Skywell ET-5 LR Exclusive ve Legend ne kadar oldu?

İşte Skywell Mayıs 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak