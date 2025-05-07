Kia Fiyat Listesi Mayıs 2025: Kia Picanto, Stonic, EV3, EV6, EV9, XCeed, Sportage ve Sorento Güncel Fiyatlar

Güney Koreli menşeli Kia, Mayıs ayı güncel fiyat listelerini yayınladı. Otomobil markaları, her ay başında resmi internet siteleri üzerinden fiyat güncellemesine gidiyor. Sıfır araç sahibi olmak isteyenler bu listeleri yakından takip ediyor. Birçok araba modeli, yeni aya daha zamlı fiyatlarla başlıyor. Kia 2025 model arabaların satış fiyatı da merak konusu oldu. Kia'nin bazı modellerinde fiyat artışı yaşandığı görüldü.

Peki, Kia Sportage, Picanto, Stonic, XCeed, Cerato ve EV3 ne kadar oldu?

İşte, Kia Mayıs 2025 fiyat listesi.

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