Kia Fiyat Listesi Mayıs 2025: Kia Picanto, Stonic, EV3, EV6, EV9, XCeed, Sportage ve Sorento Güncel Fiyatlar
Güney Koreli menşeli Kia, Mayıs ayı güncel fiyat listelerini yayınladı. Otomobil markaları, her ay başında resmi internet siteleri üzerinden fiyat güncellemesine gidiyor. Sıfır araç sahibi olmak isteyenler bu listeleri yakından takip ediyor. Birçok araba modeli, yeni aya daha zamlı fiyatlarla başlıyor. Kia 2025 model arabaların satış fiyatı da merak konusu oldu. Kia'nin bazı modellerinde fiyat artışı yaşandığı görüldü.
Peki, Kia Sportage, Picanto, Stonic, XCeed, Cerato ve EV3 ne kadar oldu?
İşte, Kia Mayıs 2025 fiyat listesi.
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Kia fiyat listesi Mayıs 2025
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Kia Picanto fiyat listesi Mayıs 2025
Kia Stonic fiyat listesi Mayıs 2025
Kia EV3 fiyat listesi Mayıs 2025
Kia XCeed fiyat listesi Mayıs 2025
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Kia Sportage fiyat listesi Mayıs 2025
Kia Sorento fiyat listesi Mayıs 2025
Kia EV6 fiyat listesi Mayıs 2025
Kia EV9 fiyat listesi Mayıs 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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