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Vespa Motor Fiyat Listesi Mayıs 2025: Vespa Start, City, Premium, Collection ve Primavera Güncel Fiyatlar

Vespa Motor Fiyat Listesi Mayıs 2025: Vespa Start, City, Premium, Collection ve Primavera Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.05.2025 - 16:14

Şehir içi ulaşımda motosikletler daha çok ön plana çıkmaya başladı. Pratik ve uygun bir sürüş deneyimi sunan motosikletler, birçok kişinin tercihi oldu. Ülkemizde en çok tercih edilen ve fiyatları en çok araştırılan motosiklet markalarının başında ise Vespa yer alıyor. Vespa motorlar, tasarımları ve özelliklerine göre farklı fiyatlardan satışa sunuluyor. Vespa resmi internet sitesi üzerindeki fiyatlar Mayıs ayı itibarıyla güncellendi.

Peki, Vespa ne kadar oldu? Vespa gts 300, 250, 125 ve primavera 125 ne kadar?

İşte, Vespa Mayıs ayı motor fiyatları.

Kaynak

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Vespa Motor Fiyat Listesi

Vespa Motor Fiyat Listesi

Vespa'nın en uygun fiyatlı modeli olan Primavera 50 2024 modeli, 169.000 TL'den satışa sunuldu. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Söz konusu fiyatlar 1 Mayıs'ta güncellenen listeden alınmıştır.

Vespa Start Fiyat Listesi Mayıs 2025

Vespa Start Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Vespa Primavera 50 199.000 TL

  • Vespa Primavera 50 S 204.000 TL

  • Vespa Primavera 50 TECH 229.000 TL

  • Vespa Elettrica 45 KM/H 329.000 TL

  • Vespa Elettrica 70 KM/H 349.000 TL

*2025 model

Vespa City Fiyat Listesi Mayıs 2025

Vespa City Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Vepsa Sprint S 125 279.000 TL

  • Vespa Primavera 125 (Çantalı) 249.000 TL

  • Vespa Primavera 125 S (Çantalı) 259.000 TL

  • Vespa Primavera 125 RED 269.000 TL

  • Vespa Primavera 125 TECH 279.000 TL

  • Vespa GTS 125 299.000 TL

  • Vespa GTS Super 125 309.000 TL

  • Vespa Sprint S 150 289.000 TL

  • Vespa Primavera 150 259.000 TL

  • Vespa Primavera 150 S 269.000 TL

Vespa Premium Fiyat Listesi Mayıs 2025

Vespa Premium Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Vespa GTS 250 E5+ 359.000 TL

  • Vespa GTS Super 250 E5+ 369.000 TL

  • Vespa GTS Supertech 300 419.000 TL (2024 model)

  • Vespa GTS Supersport 310 489.000 TL

Vespa Collection Fiyat Listesi Mayıs 2025

Vespa Collection Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Vespa 946 125 Dragon 399.000 TL

  • Vespa 946 150 Dragon 480.000 TL

  • Vespa GTV 300 409.000 TL

*2024 model

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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