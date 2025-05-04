Vespa Motor Fiyat Listesi Mayıs 2025: Vespa Start, City, Premium, Collection ve Primavera Güncel Fiyatlar
Şehir içi ulaşımda motosikletler daha çok ön plana çıkmaya başladı. Pratik ve uygun bir sürüş deneyimi sunan motosikletler, birçok kişinin tercihi oldu. Ülkemizde en çok tercih edilen ve fiyatları en çok araştırılan motosiklet markalarının başında ise Vespa yer alıyor. Vespa motorlar, tasarımları ve özelliklerine göre farklı fiyatlardan satışa sunuluyor. Vespa resmi internet sitesi üzerindeki fiyatlar Mayıs ayı itibarıyla güncellendi.
Peki, Vespa ne kadar oldu? Vespa gts 300, 250, 125 ve primavera 125 ne kadar?
İşte, Vespa Mayıs ayı motor fiyatları.
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Vespa Motor Fiyat Listesi
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Vespa Start Fiyat Listesi Mayıs 2025
Vespa City Fiyat Listesi Mayıs 2025
Vespa Premium Fiyat Listesi Mayıs 2025
Vespa Collection Fiyat Listesi Mayıs 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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