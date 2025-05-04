Vespa Motor Fiyat Listesi Mayıs 2025: Vespa Start, City, Premium, Collection ve Primavera Güncel Fiyatlar

Şehir içi ulaşımda motosikletler daha çok ön plana çıkmaya başladı. Pratik ve uygun bir sürüş deneyimi sunan motosikletler, birçok kişinin tercihi oldu. Ülkemizde en çok tercih edilen ve fiyatları en çok araştırılan motosiklet markalarının başında ise Vespa yer alıyor. Vespa motorlar, tasarımları ve özelliklerine göre farklı fiyatlardan satışa sunuluyor. Vespa resmi internet sitesi üzerindeki fiyatlar Mayıs ayı itibarıyla güncellendi.

Peki, Vespa ne kadar oldu? Vespa gts 300, 250, 125 ve primavera 125 ne kadar?

İşte, Vespa Mayıs ayı motor fiyatları.

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