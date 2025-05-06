Elektrikli Mini Araba Fiyat Listeleri Mayıs 2025: Citroen Ami, Fiat Topolino, Volta EV1, RKS A1 Güncel Fiyat

Şehir içi ulaşımda pratik bir kullanım sunan mini elektrikli araçlar, son yıllarda yaygınlaştı. Pek çok farklı marka, elektrikli araç piyasasına hızlı bir girişin ardından 'mini' koleksiyonuna da geçiş yaptı. Markaların modellerine göre mini elektrikli araçların menzilleri, şarj süreleri ve totaldeki hızları değişiklik gösterebiliyor. Mini elektrikli araç sahibi olmayan isteyenler ise güncellenen fiyat listelerini araştırıyor. Ülkemizde Citroen, Fiat, RKS, Volta ve Kuba markalarına ait mini elektrikli araçlar, sıklıkla tercih ediliyor. Elektrikli araçların Mayıs ayı fiyatları da belli oldu.

Peki, Citroen Ami, Fiat Topolino, RKS A1, Kuba ve Volta EV1 mini elektrikli arabalar ne kadar?

İşte, mini elektrikli otomobillerin Mayıs ayı fiyatları.