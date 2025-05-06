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Elektrikli Mini Araba Fiyat Listeleri Mayıs 2025: Citroen Ami, Fiat Topolino, Volta EV1, RKS A1 Güncel Fiyat

Elektrikli Mini Araba Fiyat Listeleri Mayıs 2025: Citroen Ami, Fiat Topolino, Volta EV1, RKS A1 Güncel Fiyat

Otomobil Fiyatları
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.05.2025 - 11:36

Şehir içi ulaşımda pratik bir kullanım sunan mini elektrikli araçlar, son yıllarda yaygınlaştı. Pek çok farklı marka, elektrikli araç piyasasına hızlı bir girişin ardından 'mini' koleksiyonuna da geçiş yaptı. Markaların modellerine göre mini elektrikli araçların menzilleri, şarj süreleri ve totaldeki hızları değişiklik gösterebiliyor. Mini elektrikli araç sahibi olmayan isteyenler ise güncellenen fiyat listelerini araştırıyor. Ülkemizde Citroen, Fiat, RKS, Volta ve Kuba markalarına ait mini elektrikli araçlar, sıklıkla tercih ediliyor. Elektrikli araçların Mayıs ayı fiyatları da belli oldu.

Peki, Citroen Ami, Fiat Topolino, RKS A1, Kuba ve Volta EV1 mini elektrikli arabalar ne kadar?

İşte, mini elektrikli otomobillerin Mayıs ayı fiyatları.

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Citroen Ami Fiyat Listesi Mayıs 2025

Citroen Ami Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • 6 Kw Elektrik Motor Peps 489.000 TL (2025 model)

  • 6 Kw Elektrik Motor One 449.000 TL (2024 model)

Fiat Topolino Fiyat Listesi Mayıs 2025

Fiat Topolino Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • TOPOLİNO 6 kW/8 HP - 5.5kWh 500.900 TL

  • TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh 535.900 TL

  • TOPOLİNO DOLCEVITA 6 kW/8 HP - 5.5kWh 495.900 TL

Volta EV1 Fiyat Listesi Mayıs 2025

Volta EV1 Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • Volta EV1 289.500 TL*

Volta EV1 Özellikleri

  • 45 KM/H Hız

  • 63 km menzil

  • 2000W Güç

  • Ortalama Şarj Süresi: 7-8 saat

  • 415 KG

  • Ev tipi prizlerde (220v) şarj edilebilir

*KDV ve ÖTV Dahil Satış Fiyatıdır

RKS A1 Fiyat Listesi Mayıs 2025

RKS A1 Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • E-scooter M2 127.680 TL

  • RKS A1 157.600 TL (Satıcılara göre değişiklik gösterebilir.)

RKS M2 Özellikleri

  • Güç: 60V 3000W

  • Şasi: Çelik

  • Maksimum Hız: 25 km/h

  • Sürüş Mesafesi: 69 Km.

  • Şarj Süresi: 4-6 Saat

RKS A1 Özellikleri

  • Motor: 25000 W

  • Sürüş Mesafesi: 70-110 Km

  • Maksimum Hız: 25 km/h

  • Şarj Süresi: 6-8 Saat

Kuba City, Grape ve Optimus Fiyat Listesi Mayıs 2025

Kuba City, Grape ve Optimus Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • City Nakit 279.630 TL

  • Grape 15 Euro 5+ Nakit 70.902 TL

  • Grape 25 Max Nakit 79.560 TL

  • Optimus Ultra 89.388 TL

  • Optimus Max 100.620 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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