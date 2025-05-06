'Akşam Ne Yapsam?' Derdine Son: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Soyalı Tavuk ve Kıtır Pilav Nasıl Yapılır?

Evde Uzak Doğu esintileri estirmek isteyenler burada mı? Yumuşacık soyalı tavuk ve yanına nefis mi nefis kıtır pilavla akşam yemeğini şölene çeviriyoruz. Sıradan tavuk-pilav ikilisini bir üst seviyeye taşıyan bu tarif favorin olacak! 🤤