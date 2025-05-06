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'Akşam Ne Yapsam?' Derdine Son: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Soyalı Tavuk ve Kıtır Pilav Nasıl Yapılır?

etiket 'Akşam Ne Yapsam?' Derdine Son: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Soyalı Tavuk ve Kıtır Pilav Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
06.05.2025 - 19:31

Evde Uzak Doğu esintileri estirmek isteyenler burada mı? Yumuşacık soyalı tavuk ve yanına nefis mi nefis kıtır pilavla akşam yemeğini şölene çeviriyoruz. Sıradan tavuk-pilav ikilisini bir üst seviyeye taşıyan bu tarif favorin olacak! 🤤

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Airfryer'da Soyalı Tavuk ve Kıtır Pilav Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Soyalı Tavuk ve Kıtır Pilav Nasıl Yapılır?

Soyalı Tavuk

  • 750 gr kemiksiz tavuk pirzola

  • 2 yeşil biber

  • 2 kırmızı biber

  • 1 soğan

  • 1 TK kırmızı toz biber

  • 1/4 TK karabiber

  • 2 YK zeytinyağı

  • 6 YK soya

1. Tavukları ve sebzeleri doğrayın. Sos için gerekli malzemeleri karıştırın. Tavukları sos ile kaplayın. Sebzeler ve tavukları hazneye yerleştirin. Tavuk ayarında pişirin.

Kıtır Pilav

  • 1 SB pişmiş pilav

  • 1/4 SB tel şehriye, kavrulmuş

  • 1 yumurta

  • 1 TK un

1. Yumurtayı unla çırpın. Pilav ve tel şehriyeyi ilave edip yoğurun. Elinizle şekil verin. 180 derecede 15 dakika kızartın.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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