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Trendyol Go Satıldı! Uber Trendyol Go’yu 700 Milyon Dolara Satın Aldı

Trendyol Go Satıldı! Uber Trendyol Go’yu 700 Milyon Dolara Satın Aldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.05.2025 - 10:26

Hızlı teslimat sektörünün en güçlü ismi Trendyol Go’nun yüzde 85’lik hissesini Uber satın aldı. Uber, Trendyol GO’nun çoğunluk hissesi için 700 milyon dolar ödedi. İşte dev satın alımın detayları!

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Uber, Trendyol Go'yu dudak uçuklatan rakamla aldı.

Uber, Trendyol Go'yu dudak uçuklatan rakamla aldı.

Pandemi döneminde hızlı teslimat sektörü giderek büyüdü. Bu alanda rekabet artarken ardı ardına markalar ortaya çıkarak devleşti. Getir’in yemek ve dağıtım kısmının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet fonu Mubadala’ya 2024 yılında 250 milyon dolara satılmasıyla başlayan süreçte yeni bir dev satın alım gerçekleşti. 

Trendy Go’nun yüzde 85’lik hissesi Uber tarafından 700 milyon dolara satın alındı.

Trendyol ve Uber'den açıklama.

Trendyol ve Uber'den açıklama.

Yapılan açıklama göre Trendyol Grubu, Uber Technologies, Inc. ile Trendyol GO'nun çoğunluk hisselerinin devri için anlaşmaya varıldı. Trendyol Go’nun yüzde 85’lik hissesinin devri için resmi süreç önümüzdeki aylarda tamamlanacak. 

Trendyol Go bünyesinde 19 bin kurye ve  90 bin üzerinde market, restoran yer alıyor.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Bu anlaşma, Türk teknoloji ve e-ticaret sektörleri ile Türkiye ekonomisinin gücünün bir göstergesidir” dedi. 

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, ise ”Uber ve Trendyol GO’nun bir araya gelmesi ile tüketiciler, kuryeler, özellikle küçük ölçekli ve aile işletmeleri başta olmak üzere restoran ve marketler için Türkiye'de teslimat sektörünü daha ileriye taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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