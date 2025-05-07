Trendyol Go Satıldı! Uber Trendyol Go’yu 700 Milyon Dolara Satın Aldı

Yapılan açıklama göre Trendyol Grubu, Uber Technologies, Inc. ile Trendyol GO'nun çoğunluk hisselerinin devri için anlaşmaya varıldı. Trendyol Go’nun yüzde 85’lik hissesinin devri için resmi süreç önümüzdeki aylarda tamamlanacak.

Trendyol Go bünyesinde 19 bin kurye ve 90 bin üzerinde market, restoran yer alıyor.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Bu anlaşma, Türk teknoloji ve e-ticaret sektörleri ile Türkiye ekonomisinin gücünün bir göstergesidir” dedi.

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, ise ”Uber ve Trendyol GO’nun bir araya gelmesi ile tüketiciler, kuryeler, özellikle küçük ölçekli ve aile işletmeleri başta olmak üzere restoran ve marketler için Türkiye'de teslimat sektörünü daha ileriye taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.