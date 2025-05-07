Trendyol Go Satıldı! Uber Trendyol Go’yu 700 Milyon Dolara Satın Aldı
Hızlı teslimat sektörünün en güçlü ismi Trendyol Go’nun yüzde 85’lik hissesini Uber satın aldı. Uber, Trendyol GO’nun çoğunluk hissesi için 700 milyon dolar ödedi. İşte dev satın alımın detayları!
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Uber, Trendyol Go'yu dudak uçuklatan rakamla aldı.
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Trendyol ve Uber'den açıklama.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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