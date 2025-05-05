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En Uygun Fiyatlı Otomatik Vitesli Otomobiller Belli Oldu! 510 Bin TL'den Başlıyor

En Uygun Fiyatlı Otomatik Vitesli Otomobiller Belli Oldu! 510 Bin TL'den Başlıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.05.2025 - 15:31

Özellikle İstanbul gibi hem nüfusu hem trafiği kalabalık kentlerde otomatik vitesli araçlar sıklıkla tercih ediliyor. Kullanım kolaylığı nedeniyle tercih edilen otomatik vitesli araçlar manuel araçlara göre fiyat farkı gösterebiliyor. Araç alacaklar en ucuz otomatik vitesli araçların hangisi olduğunu araştırıyor. İşte en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobiller.

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Manuel araç mı otomatik vitesli otomobil mi?

Manuel araç mı otomatik vitesli otomobil mi?

Otomatik vitesli otomobilleri yoğun trafikte sürücü dostu araçlar olarak tanımlanıyor. Manuel araçta vites değişimi sürücünün debriyaj pedalı ile gerçekleştiriliyor. Kalabalık şehirde yoğun trafikte manuel araç kullanımı sürekli vites değişimi gerektirdiği için sürücüyü epey yoruyor ancak otomatik vites sürüş kolaylığı nedeniyle ilk tercih sırasında yer alıyor. 

Bu nedenle otomatik vitesli araç ile manuel vitesli araç arasında fiyat farkı bulunuyor.

En ucuz otomatik vitesli otomobil belli oldu.

En ucuz otomatik vitesli otomobil belli oldu.

NTV'de yer alan habere göre en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobil Fiat Topolino oldu. Bu aracın fiyatı 510 bin 900 TL. En pahalı otomatik vitesli araç ise 2 milyon 974 TL fiyatıyla BMW 120 M Sport oldu.

İşte en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobiller:

  • Alfa Romeo Junior Ibrida: 1.889.000 TL

  • Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI: 2.541.372 TL

  • BMW 120 1.5 170 bg M Sport : 2.974.000 TL

  • Chery Omoda 5 PRO Intelligent: 2.100.000 TL

  • Cupra Born: 1.925.000 TL

  • Fiat Topolino: 510.900 TL

  • Ford Puma SUV 1.0L EcoBoost 125PS, 7 ileri Otomatik, Benzin/Hibrit: 1.765.500 TL

  • Honda City Executive 1.5L VTEC Benzin Otomatik: 1.416.000 TL

  • Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT: 1.160.000 TL

  • Mercedes A200: 2.944.000 TL

  • MG4 Comfort: 1.379.000 TL

  • Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna: 1.714.500 TL

  • Opel Corsa Elektrik: 1.370.000 TL

  • Peugeot E-208 GT 100kW: 1.632.000 TL

  • Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR: 1.620.000 TL

  • Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.549.900 TL

  • Toyota Corolla 1.5 Vision Plus MDS: 1.625.000 TL

  • Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG: 1.919.000 TL

  • Renault Clio Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 1.419.000 TL

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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