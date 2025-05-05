En Uygun Fiyatlı Otomatik Vitesli Otomobiller Belli Oldu! 510 Bin TL'den Başlıyor
Özellikle İstanbul gibi hem nüfusu hem trafiği kalabalık kentlerde otomatik vitesli araçlar sıklıkla tercih ediliyor. Kullanım kolaylığı nedeniyle tercih edilen otomatik vitesli araçlar manuel araçlara göre fiyat farkı gösterebiliyor. Araç alacaklar en ucuz otomatik vitesli araçların hangisi olduğunu araştırıyor. İşte en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobiller.
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Manuel araç mı otomatik vitesli otomobil mi?
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En ucuz otomatik vitesli otomobil belli oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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