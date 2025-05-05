En Uygun Fiyatlı Otomatik Vitesli Otomobiller Belli Oldu! 510 Bin TL'den Başlıyor

NTV'de yer alan habere göre en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobil Fiat Topolino oldu. Bu aracın fiyatı 510 bin 900 TL. En pahalı otomatik vitesli araç ise 2 milyon 974 TL fiyatıyla BMW 120 M Sport oldu.

İşte en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobiller:

Alfa Romeo Junior Ibrida: 1.889.000 TL

Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI: 2.541.372 TL

BMW 120 1.5 170 bg M Sport : 2.974.000 TL

Chery Omoda 5 PRO Intelligent: 2.100.000 TL

Cupra Born: 1.925.000 TL

Fiat Topolino: 510.900 TL

Ford Puma SUV 1.0L EcoBoost 125PS, 7 ileri Otomatik, Benzin/Hibrit: 1.765.500 TL

Honda City Executive 1.5L VTEC Benzin Otomatik: 1.416.000 TL

Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT: 1.160.000 TL

Mercedes A200: 2.944.000 TL

MG4 Comfort: 1.379.000 TL

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna: 1.714.500 TL

Opel Corsa Elektrik: 1.370.000 TL

Peugeot E-208 GT 100kW: 1.632.000 TL

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR: 1.620.000 TL

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.549.900 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus MDS: 1.625.000 TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG: 1.919.000 TL

Renault Clio Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 1.419.000 TL

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