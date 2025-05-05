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Fiyatı Dudak Uçuklattı: İşte Dünyanın En Pahalı Otomobili

Fiyatı Dudak Uçuklattı: İşte Dünyanın En Pahalı Otomobili

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.05.2025 - 13:59

Otomotiv pazarında her bütçeye uygun araç bulmak mümkün. Kim lüks otomobile sahip olmak istemez ki? Üstelik bahsettiğimiz lüks öyle böyle bir lüks de değil… Tam da bu içeriğimizde milyon dolarlarla konuşacağız. Çünkü karşınızda dünyanın en pahalı otomobili var!

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Sizi daha fazla meraklandırmadan hemen açıklayalım. İşte karşınızda dünyanın en pahalı otomobili!

Sizi daha fazla meraklandırmadan hemen açıklayalım. İşte karşınızda dünyanın en pahalı otomobili!

O bir Rolls-Royce! Rolls-Royce La Rose Noire Droptail dünyanın en pahalı otomobili. Üstelik fiyatı 32 milyon dolarcık! Yanlış duymadınız bu araca sahip olmak istiyorsanız 32 milyon doları (1 milyar TL'yi aşkın) gözden çıkarmanız gerekiyor. Ancak her isteyen ultra zengin, bu araca sahip olamıyor. 32 milyon dolar isterseniz eliniz kiri olsun yine de sahip olamayabilirsiniz. Çünkü bu otomobil dünyada sadece 4 adet üretildi. 4 yıllık titiz işçilikle tamamlanan araç müşteriye özel olarak tasarlanıyor.

Dünyanın en pahalı 10 otomobili şöyle:

Dünyanın en pahalı 10 otomobili şöyle:

1. Rolls-Royce La Rose Noire Droptail: 32 milyon dolar

2. Rolls-Royce Boat Tail: 28 milyon dolar

3. Pagani Zonda HP Barchetta: 18.5 milyon dolar

4. Bugatti La Voiture Noire: 16 milyon dolar

5. Rolls-Royce Sweptail: 12.8 milyon dolar

6. Bugatti Centodieci: 9 milyon dolar

7. Mercedes-Maybach Exelero: 8 milyon dolar

8. Pagani Huayra Codalunga: 7.4 milyon dolar

9. Pagani Huayra Imola Roadster: 6 milyon dolar

10. Bugatti Divo: 5.8 Milyon Dolar

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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