Fiyatı Dudak Uçuklattı: İşte Dünyanın En Pahalı Otomobili
Otomotiv pazarında her bütçeye uygun araç bulmak mümkün. Kim lüks otomobile sahip olmak istemez ki? Üstelik bahsettiğimiz lüks öyle böyle bir lüks de değil… Tam da bu içeriğimizde milyon dolarlarla konuşacağız. Çünkü karşınızda dünyanın en pahalı otomobili var!
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Sizi daha fazla meraklandırmadan hemen açıklayalım. İşte karşınızda dünyanın en pahalı otomobili!
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Dünyanın en pahalı 10 otomobili şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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