Fiyatı Dudak Uçuklattı: İşte Dünyanın En Pahalı Otomobili

O bir Rolls-Royce! Rolls-Royce La Rose Noire Droptail dünyanın en pahalı otomobili. Üstelik fiyatı 32 milyon dolarcık! Yanlış duymadınız bu araca sahip olmak istiyorsanız 32 milyon doları (1 milyar TL'yi aşkın) gözden çıkarmanız gerekiyor. Ancak her isteyen ultra zengin, bu araca sahip olamıyor. 32 milyon dolar isterseniz eliniz kiri olsun yine de sahip olamayabilirsiniz. Çünkü bu otomobil dünyada sadece 4 adet üretildi. 4 yıllık titiz işçilikle tamamlanan araç müşteriye özel olarak tasarlanıyor.