İstanbul Depremi Etkiledi: Bebek’teki Milyonluk Köşkün Satışı İptal Edildi
İstanbul’un en lüks semtlerinden Bebek’te bulunan ve Koza Altın şirketinin sahibi olduğu lüks köşk 950 milyon liraya satışa çıkarılmıştı.
Şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 23 Nisan’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle satış için yeterli talep gelmediği duyuruldu ve köşkün satışı iptal edildi.
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Koza Altın, İstanbul Bebek’te bulunan köşkü 950 milyon lira + KDV'den düşük olmayacak fiyattan ihaleyle satılığa çıkarmıştı.
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Şirket köşkün satışının iptal edildiğini açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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