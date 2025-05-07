İstanbul Depremi Etkiledi: Bebek’teki Milyonluk Köşkün Satışı İptal Edildi

İstanbul’un en lüks semtlerinden Bebek’te bulunan ve Koza Altın şirketinin sahibi olduğu lüks köşk 950 milyon liraya satışa çıkarılmıştı.

Şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 23 Nisan’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle satış için yeterli talep gelmediği duyuruldu ve köşkün satışı iptal edildi.