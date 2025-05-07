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İstanbul Depremi Etkiledi: Bebek’teki Milyonluk Köşkün Satışı İptal Edildi

İstanbul Depremi Etkiledi: Bebek’teki Milyonluk Köşkün Satışı İptal Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.05.2025 - 10:22

İstanbul’un en lüks semtlerinden Bebek’te bulunan ve Koza Altın şirketinin sahibi olduğu lüks köşk 950 milyon liraya satışa çıkarılmıştı.

Şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 23 Nisan’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle satış için yeterli talep gelmediği duyuruldu ve köşkün satışı iptal edildi.

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Koza Altın, İstanbul Bebek’te bulunan köşkü 950 milyon lira + KDV'den düşük olmayacak fiyattan ihaleyle satılığa çıkarmıştı.

Koza Altın, İstanbul Bebek’te bulunan köşkü 950 milyon lira + KDV'den düşük olmayacak fiyattan ihaleyle satılığa çıkarmıştı.

İçerisinde iki ev ve garajın bulunduğu köşk, 3 bin 91 metrekare alanı kaplıyor. Yola sıfır konumda bulunan köşkün karşısına tekne de bağlanabiliyor. 

Hemen arkasında ormanlık alanın da bulunduğu lüks yapının satışına 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi engel olmuş.

Şirket köşkün satışının iptal edildiğini açıkladı.

Şirket köşkün satışının iptal edildiğini açıkladı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

'24 Mart 2025 tarihinde duyurmuş olduğumuz, şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132 -133 parsel'de bulunan gayrimenkulümüzün satışının yapılması amacıyla yapılacak ihale, 23 Nisan tarihinde İstanbul'da yaşanan depreme bağlı olarak yeterli talep oluşmaması nedeniyle iptal edilmiştir.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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