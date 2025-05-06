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Denemeye Cesaret Edebilir misin? Dünyanın En Garip Yemeklerini Tanıtıyoruz!

etiket Denemeye Cesaret Edebilir misin? Dünyanın En Garip Yemeklerini Tanıtıyoruz!

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
06.05.2025 - 19:01

Her kültürün kendine özgü mutfakları vardır! Bazıları damağınıza hitap ederken bazıları cesaretinizi sınayabilir. Koku, görünüş, malzemeleri... İnsanı şaşkına çeviren yemekler ile karşınızdayız. Yerel halk için sıradan olsa da dışarıdan bakan bir insan için ekstrem bir yemek olabilir.

'Ben yemek seçmem.' diyen biriyseniz sizi buraya davet ediyoruz! Dünyanın en garip ve ilginç lezzetleri ile sizlerleyiz. Hangilerini denemeye cesaret edersiniz?!

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1. Balut

1. Balut

Filipinler'i bir ziyaret edelim... Ördek yumurtasının embriyo aşamasında haşlanmasıyla birlikte elde edilen bir lezzet ile karşı karşıyasınız! Hem de kabuğu ile birlikte yenir... Protein deposu olarak sunulan bu yemek Filipinler, Vietnam gibi ülkelerde meşhur bir sokak yemeğidir. Peki, sizi cezbetti mi?!

2. Casu Marzu

2. Casu Marzu

Görünüşü sizi rahatlatmış olabilir ama biraz detaya girelim. Küflü peynir diyip geçemeyeceğimiz bir peynir türünden bahsedeceğiz! Bu peynir lezzetini içindeki larvalardan alıyor... Evet, doğru duydunuz! Oldukça güçlü ve keskin tadı olan bu peynir İtalya'da bulunuyor. Şaşkınlığınızı biraz daha arttırmak istiyoruz ve son vurucu bilgiyi veriyoruz: Canlı larvalar hareket ediyor olabilir...

3. Hakarl

3. Hakarl

Gelelim İzlanda'ya. Kokusunun bile sizi zorlayacağına eminiz. Yarasa gibi duruyor olabilir ama değil! Gröland köpekbalığının aylarca fermante edilmiş halini görüyorsunuz. Sert bir amonyak kokusuna sahip ve aşırı keskin bir tadı var. Bir kez denemelik olarak tanımlanan bu yemek sizin iştahınızı açmıştır belki...

4. Surströmming

4. Surströmming

Kokulu yemeklerden devam edelim! İsveç'te çıkan ringa balıkları tuzlanıp fermente ediliyor ve sonuç olarak bu yemek üretiliyor! Dünyanın en kötü kokan yiyecekleri arasında... Açık havada bile kutusunu açmak büyük cesaret ister. İsveç'e giderseniz ince ekmek arasında servis edildiğini görürsünüz! Kim bilir, canınız çekebilir...

5. Fugu

5. Fugu

Asya yemek konusunda bizi hep şaşırtır. Japonya'ya gidelim ve bir iki ilginç yemeğine bakalım! Zehirli bir balık olan fuguyu tatmak ister misiniz? Özel eğitimli şefler tarafından hazırlanabilir! Karaciğeri ve yumurtalığı son derece zehirli olan bu balık doğru bir şekilde pişirilmez ise kötü şeyler olabilir... Adrenalin sevenler buraya!

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6. Shiokara

6. Shiokara

Japonya'dan hemen çıkmayacağız! Bir diğer ilginç yemeğimiz: Shikara. Fermente edilmiş deniz canlılarının iç organlarının bir tuz karışımı ile bir araya gelmesi ile oluşuyor. Oldukça yoğun olan bu yemek küçük porsiyonlarda sunuluyor. İçeriği pek cezbedici... Cesareti olanlar deneyebilir!

7. Tuna gözleri

7. Tuna gözleri

Japonya ve ilginç tarifleri! Büyük ton balıklarının gözleri buharda pişirilir ya da haşlanır... Genellikle marketlerde satılan bu yiyecek 'kremsi ve yoğun aromalı' olarak tanımlanıyor. 'Ben her şeyi yiyebilirim, cesaretliyim' diyorsanız deneyebilirsiniz!

8. Escamoles

8. Escamoles

Diğer ismi: Böcek havyarı... Karıncaların larvalarından yapılır. Kremamsı bir dokuya sahiptir ve tadı ceviz gibidir! Meksika'nın bazı bölgelerinde lüks bir lezzet olarak kabul edilir. Yani bu yemek bir sokak lezzetti değil... Gayet lüks bir yemek olan escamolesi yemeye cesaret edebilir misiniz?

9. Sannakji

9. Sannakji

Canlı ahtapot parçalarının kesildikten sonra hala hareket ettiğini düşünün... Düşündüğünüz şey size yemek olarak servis ediliyor! Tentaküllerin hareket ediyor olması yemeği riski hale getirir. Bu yüzden dikkatli tüketilmesi gerekir!

10. Stinkheads

10. Stinkheads

Ağır kokusu olan yemeklere geri dönelim! Karşınızda stinkheads! Somon balığının başlarının fermente edilip gömüldükten sonra çıkarılmasıyla yapılan bu yemek aşırı yoğun bir kokuya sahip... Kaygan dokulu olan bu yemek Alaska yerlilerinin geleneksel mutfağının önemli bir parçasıdır.

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asklepiospallas
asklepiospallas
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