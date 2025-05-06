Denemeye Cesaret Edebilir misin? Dünyanın En Garip Yemeklerini Tanıtıyoruz!
Her kültürün kendine özgü mutfakları vardır! Bazıları damağınıza hitap ederken bazıları cesaretinizi sınayabilir. Koku, görünüş, malzemeleri... İnsanı şaşkına çeviren yemekler ile karşınızdayız. Yerel halk için sıradan olsa da dışarıdan bakan bir insan için ekstrem bir yemek olabilir.
'Ben yemek seçmem.' diyen biriyseniz sizi buraya davet ediyoruz! Dünyanın en garip ve ilginç lezzetleri ile sizlerleyiz. Hangilerini denemeye cesaret edersiniz?!
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1. Balut
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2. Casu Marzu
3. Hakarl
4. Surströmming
5. Fugu
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6. Shiokara
7. Tuna gözleri
8. Escamoles
9. Sannakji
10. Stinkheads
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