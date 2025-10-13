Modern Yatırımcının Bilmesi Gereken 11 Yatırım Kuralı

Yatırımcıların yaptığı en büyük hatalardan biri, bütçeyi tekil bir ürüne ayırmaktır. Oysa bu durumda hem eldeki tüm birikim tek bir değişkene bağlı olur hem de risk yönetimi yeterince iyi yapılamaz. Bunun yerine, birikimi birden fazla ürüne farklı oranlarla dağıtmak ise çeşitlilik ve çok yönlü kazanç açısından önem taşır. Bu durumda, yatırımın bulunduğu birimlerden birinde düşüş olsa bile diğerlerindeki yükselişle zararlar tolere edilebilir ve daha hızlı eylem alma şansı olabilir.