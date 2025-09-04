onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Moda Dünyasının İtalyan Temsilcilerinden Giorgio Armani Hayatını Kaybetti

Moda Dünyasının İtalyan Temsilcilerinden Giorgio Armani Hayatını Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.09.2025 - 16:29

Dünya modasının yaşayan efsanelerinden Giorgio Armani’den acı haber geldi. 91 yaşındaki ünlü tasarımcı, 4 Eylül 2025’te hayata gözlerini yumdu. Haber, Reuters aracılığıyla doğrulandı ve moda dünyasında derin bir yankı uyandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Armani’nin ölümü, sadece birkaç gün içinde kendi adını taşıyan moda imparatorluğunun 50. yıl dönümü kutlanacakken geldi.

Armani’nin ölümü, sadece birkaç gün içinde kendi adını taşıyan moda imparatorluğunun 50. yıl dönümü kutlanacakken geldi.

1975’te kurduğu markasıyla moda anlayışını yeniden tanımlayan Armani, minimalist çizgileri, zamansız tasarımları ve Hollywood kırmızı halısının vazgeçilmez şıklığıyla hafızalara kazındı. Yalnızca kıyafetleri değil, parfümden aksesuara uzanan geniş ürün yelpazesiyle de dünya çapında bir ikon haline geldi.

Giorgio Armani’nin ölüm nedeni hala açıklanmadı. Reuters, moda dünyasının büyük duayeni Giorgio Armani'nin 4 Eylül 2025'te 91 yaşında hayatını kaybettiğini doğruladı; ancak resmi bir açıklamayla herhangi bir ölüm nedeni paylaşılmadı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın