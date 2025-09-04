Moda Dünyasının İtalyan Temsilcilerinden Giorgio Armani Hayatını Kaybetti
Dünya modasının yaşayan efsanelerinden Giorgio Armani’den acı haber geldi. 91 yaşındaki ünlü tasarımcı, 4 Eylül 2025’te hayata gözlerini yumdu. Haber, Reuters aracılığıyla doğrulandı ve moda dünyasında derin bir yankı uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Armani’nin ölümü, sadece birkaç gün içinde kendi adını taşıyan moda imparatorluğunun 50. yıl dönümü kutlanacakken geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın