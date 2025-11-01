Mısır'da Tutankhamun’un Mezarı İlk Kez Tamamen Sergileniyor

Müzenin en çarpıcı kısmı, Tutankhamun’un bozulmamış mezarından çıkan eserlerin tamamının ilk kez bir arada sergilenmesi oldu. 1922’de İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından keşfedilen mezardan çıkarılan 5 bin 500’ü aşkın eser, artık tek bir salonda ziyaretçilerini bekliyor. Koleksiyon arasında altın ölüm maskesi, taht ve savaş arabaları da bulunuyor.

Müzenin eski yöneticisi ve Uluslararası Mısırbilimciler Birliği Başkanı Dr. Tarek Tawfik, “Artık hiçbir eser depoda değil ve başka bir müzede de yer almıyor. Ziyaretçiler, Howard Carter’ın yüz yıl önce yaşadığı deneyimi birebir deneyimleyecek” dedi.