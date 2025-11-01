onedio
Mısır'da Tutankhamun’un Mezarı İlk Kez Tamamen Sergileniyor

Hakan Karakoca
01.11.2025 - 19:54

Mısır, modern çağın kültürel simgesi olmayı amaçlayan Büyük Mısır Müzesi’nin (GEM) resmi açılışını yaptı. Giza’daki Keops Piramidi’nin hemen yanında konumlanan devasa müze, dünyanın en büyük arkeoloji müzesi olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 100 bin eserin sergilendiği müzede, Mısır tarihinin yedi bin yıllık dönemine ait birçok değerli eser yer alıyor.

Depoda eser kalmadı...

Müzenin en çarpıcı kısmı, Tutankhamun’un bozulmamış mezarından çıkan eserlerin tamamının ilk kez bir arada sergilenmesi oldu. 1922’de İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından keşfedilen mezardan çıkarılan 5 bin 500’ü aşkın eser, artık tek bir salonda ziyaretçilerini bekliyor. Koleksiyon arasında altın ölüm maskesi, taht ve savaş arabaları da bulunuyor.

Müzenin eski yöneticisi ve Uluslararası Mısırbilimciler Birliği Başkanı Dr. Tarek Tawfik, “Artık hiçbir eser depoda değil ve başka bir müzede de yer almıyor. Ziyaretçiler, Howard Carter’ın yüz yıl önce yaşadığı deneyimi birebir deneyimleyecek” dedi.

1.2 milyar dolarlık yatarım...

Yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırımla tamamlanan müzenin yılda 8 milyon turist çekmesi hedefleniyor. Mısır, bu proje ile turizmi yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Rehber ve Mısırbilimci Ahmed Seddik, “Bu müze, Mısırbilim ve kültürel turizmin yeni altın çağı olacak” dedi.

Yaklaşık 500 bin metrekarelik alana kurulan müze, 70 futbol sahası büyüklüğünde. Dış cephesi hiyerogliflerle süslü ve piramit şeklinde bir girişe sahip. Ziyaretçileri 11 metre yüksekliğindeki II. Ramses heykeli ve asılı 16 metrelik obelisk karşılıyor; bunlar yapının en görkemli eserlerinden.

Mısır'dan kaçırılan eserlerin geri verilmesi çağrısı yapıldı.

Büyük Mısır Müzesi projesi ilk kez 1992’de Hüsnü Mübarek döneminde gündeme gelmiş, ancak Arap Baharı, ekonomik krizler ve Covid-19 pandemisi nedeniyle uzun yıllar hayata geçirilememişti. Eski Turizm ve Eserler Bakanı Dr. Zahi Hawass, müzenin Mısırlı arkeologların dünyadaki meslektaşlarıyla eşit düzeyde olduğunu gösterdiğini belirtti ve Rosetta Taşı, Dendera Zodyağı ile Nefertiti Büstü’nün Mısır’a geri verilmesi çağrısında bulundu. Mısırlı arkeolog Dr. Monica Hanna da bu eserlerin sömürge döneminde alındığını vurgulayarak iadesinin önemine dikkat çekti.

Büyük Mısır Müzesi yalnızca antik eserleri sergilemiyor; aynı zamanda modern Mısır’ın kültürel başarılarını ve restorasyon ustalığını da gözler önüne seriyor. Tutankhamun’un zırhı ve deri zanaatları, Mısırlı restoratörler tarafından titizlikle onarılarak ziyaretçilere sunuluyor. Müzenin eski yöneticisi Dr. Tarek Tawfik, projenin sadece geçmişi değil, modern Mısır’ın yetenek ve ustalığını da sergilediğini ifade ediyor. Bu yönüyle müze, hem tarih hem de çağdaş kültür açısından ülkenin vitrini niteliği taşıyor.

