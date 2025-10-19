onedio
Mısır'da Bir Mumyada Bulunan Dünyanın En Eski Protezi Hangisine Aittir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.10.2025 - 23:34

Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez yarışmacıya tarihi bir soru soruldu. Değeri 200 bin TL olan soruda 'dünyanın en eski protezi' soruldu. Peki yaklaşık 3 bin yıllık olan ve Mısır'da bir mumyada bulunan ve Guinnes Dünya Rekorları'na göre dünyanın en eski protezi hangisine aittir?

Dünyanın En Eski Protezi Nedir?

A: Sağ kol

B: Kafatası

C: Ayak parmağı

D: Azı dişi

Doğru Cevap: C yani ayak parmağı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
