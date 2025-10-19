Mısır'da Bir Mumyada Bulunan Dünyanın En Eski Protezi Hangisine Aittir?

Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez yarışmacıya tarihi bir soru soruldu. Değeri 200 bin TL olan soruda 'dünyanın en eski protezi' soruldu. Peki yaklaşık 3 bin yıllık olan ve Mısır'da bir mumyada bulunan ve Guinnes Dünya Rekorları'na göre dünyanın en eski protezi hangisine aittir?