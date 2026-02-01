Milyonları İlgilendiriyor! Son Gün Yarın: Ödemeyen Muayeneden Geçemeyecek

Ayrıca vergi borcu ödenmeden araç satış ve devir işlemleri de gerçekleştirilemeyecek. Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için ödemelerini son güne bırakmamaları konusunda uyarıyor.

Ödemeler; vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri üzerinden yapılabiliyor. Bunun yanı sıra bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları ile Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla da hızlı ve güvenli ödeme imkânı sunuluyor. Dijital kanallar 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.