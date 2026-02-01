onedio
Milyonları İlgilendiriyor! Son Gün Yarın: Ödemeyen Muayeneden Geçemeyecek

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.02.2026 - 12:38

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödemelerinde sona yaklaşıldı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren süreçte 2 Şubat Pazartesi son gün olarak öne çıkıyor. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan sürücüler için gecikme faizi uygulanacak, ayrıca borcu bulunan araçlar muayeneden geçemeyecek.

Araç sahipleri için kritik uyarı: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödemelerinde sona gelindi.

Yılın ilk taksiti için belirlenen 2 Şubat Pazartesi, ödeme yapmak isteyenler için son gün olacak. Bu tarihten sonra borcunu ödemeyen araç sahiplerine gecikme faizi uygulanacak.

MTV borcu bulunan araçlar, yasal zorunluluk kapsamında yapılan araç muayenesinden geçemeyecek.

Ayrıca vergi borcu ödenmeden araç satış ve devir işlemleri de gerçekleştirilemeyecek. Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için ödemelerini son güne bırakmamaları konusunda uyarıyor.

Ödemeler; vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri üzerinden yapılabiliyor. Bunun yanı sıra bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları ile Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla da hızlı ve güvenli ödeme imkânı sunuluyor. Dijital kanallar 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
maestro__

Otoyolların ve köprülerin ücretli olduğu ülkede biz neden MTV vergisi ödüyoruz onunda bir haberini yapar mısınız editör bey?