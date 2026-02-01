Milyonları İlgilendiriyor! Son Gün Yarın: Ödemeyen Muayeneden Geçemeyecek
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödemelerinde sona yaklaşıldı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren süreçte 2 Şubat Pazartesi son gün olarak öne çıkıyor. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan sürücüler için gecikme faizi uygulanacak, ayrıca borcu bulunan araçlar muayeneden geçemeyecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araç sahipleri için kritik uyarı: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödemelerinde sona gelindi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MTV borcu bulunan araçlar, yasal zorunluluk kapsamında yapılan araç muayenesinden geçemeyecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Otoyolların ve köprülerin ücretli olduğu ülkede biz neden MTV vergisi ödüyoruz onunda bir haberini yapar mısınız editör bey?