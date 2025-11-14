Milli Savunma Bakanlığı, 20 Askerin Şehit Olduğu Düşen Uçak Hakkında Merak Edilenleri Cevapladı

1-Uçakta mühimmat taşınıyor muydu?:

Uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı. Mühimmat yoktu.

2-Düşüş nedeni konusunda bir bulgu var mı?

Bir şey söylemek için erken. Kaza kırım incelemesi sonrası olayın meydana geliş sebebi açıklığa kavuşacaktır.

3-Radar kayıtlarında aynı dakikalarda bölgede bir helikopterin tespit edildiği doğru mu?

Uçağımız düştükten sonra bölgeye giden ve uçağımızla irtibat sağlamaya çalışan Gürcistan’a ait helikopterdir.

4- Suudi Arabistan tarafından hizmet dışına çıkarılan uçağın satın alındığı doğru mu?

Uçak 21 Ocak 2012’de Suudi Arabistan’dan satın alınmış, bakımlarının yapılmasını müteakip 2014 yılında envantere alınmıştır. Modernizasyonu yapılarak 2022 yılından itibaren kullanıma verilmiştir. İddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçaktır.

5- Uçak eski ve bakımları yetersiz miydi?

Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Uçakların bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. C-130 uçakları hâlihazırda 70’ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır. Uçağa Erciyes Aviyonik modernizasyonu uygulandığı, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı, en son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edilmiştir.

6- Karakutunun ülkemize getirildiği doğru mu?

Düşen uçağımıza ait karakutu olarak tabir edilen FDR ve CVDR cihazları Ankara’da incelemeye alınmıştır.

7- Envanterde bulunan diğer C-130 uçakları uçuşlarına devam edecek mi?

Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır.