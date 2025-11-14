onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Milli Savunma Bakanlığı, 20 Askerin Şehit Olduğu Düşen Uçak Hakkında Merak Edilenleri Cevapladı

Milli Savunma Bakanlığı, 20 Askerin Şehit Olduğu Düşen Uçak Hakkında Merak Edilenleri Cevapladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.11.2025 - 09:26 Son Güncelleme: 14.11.2025 - 09:29

Millî Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin basın mensuplarının sorularına yönelik açıklamalarda bulundu. Açıklamada “Uçak eski ve bakımları yetersiz miydi?” ve “Envanterde bulunan diğer C-130 uçakları uçuşlarına devam edecek mi?” gibi sorulara cevaplar verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte Milli Savunma Bakanlığı’nın düşen uçak hakkındaki açıklamaları:

İşte Milli Savunma Bakanlığı’nın düşen uçak hakkındaki açıklamaları:

1-Uçakta mühimmat taşınıyor muydu?:

Uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı. Mühimmat yoktu.

2-Düşüş nedeni konusunda bir bulgu var mı?

Bir şey söylemek için erken. Kaza kırım incelemesi sonrası olayın meydana geliş sebebi açıklığa kavuşacaktır.

3-Radar kayıtlarında aynı dakikalarda bölgede bir helikopterin tespit edildiği doğru mu?

Uçağımız düştükten sonra bölgeye giden ve uçağımızla irtibat sağlamaya çalışan Gürcistan’a ait helikopterdir.

4- Suudi Arabistan tarafından hizmet dışına çıkarılan uçağın satın alındığı doğru mu?

Uçak 21 Ocak 2012’de Suudi Arabistan’dan satın alınmış, bakımlarının yapılmasını müteakip 2014 yılında envantere alınmıştır. Modernizasyonu yapılarak 2022 yılından itibaren kullanıma verilmiştir. İddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçaktır. 

5- Uçak eski ve bakımları yetersiz miydi?

Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Uçakların bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. C-130 uçakları hâlihazırda 70’ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır. Uçağa Erciyes Aviyonik modernizasyonu uygulandığı, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı, en son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edilmiştir.

6- Karakutunun ülkemize getirildiği doğru mu?

Düşen uçağımıza ait karakutu olarak tabir edilen FDR ve CVDR cihazları Ankara’da incelemeye alınmıştır.

7- Envanterde bulunan diğer C-130 uçakları uçuşlarına devam edecek mi?

Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın