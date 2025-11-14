Milli Savunma Bakanlığı, 20 Askerin Şehit Olduğu Düşen Uçak Hakkında Merak Edilenleri Cevapladı
Millî Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin basın mensuplarının sorularına yönelik açıklamalarda bulundu. Açıklamada “Uçak eski ve bakımları yetersiz miydi?” ve “Envanterde bulunan diğer C-130 uçakları uçuşlarına devam edecek mi?” gibi sorulara cevaplar verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Milli Savunma Bakanlığı’nın düşen uçak hakkındaki açıklamaları:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın