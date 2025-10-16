Millî Eğitim Bakanlığı, Dershane Destekli MEBİ Bireysel Öğrenme Uygulamasını Geliştirdi
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını merkeze alarak hem okul derslerine destek olmayı hem de merkezi sınavlara hazırlık süreçlerini planlı bir şekilde yürütmeyi amaçlıyor. İletişim Uzmanı İsmail Yolcu’ya göre platformda hem YKS hem de LGS öğrencileri için çok sayıda deneme sınavı bulunuyor. Tüm müfredat dersleri farklı şemalarla ele alınırken, öğrencilerin hem yazılılara hem de genel sınavlara ‘dershane’ mantığıyla hazırlanmasına imkân tanıyor. Üstelik yapay zekâ desteği sayesinde kişiye özel öğrenme deneyimi de sunuluyor.
Özel ders ve materyal ücretlerini fazla bulan öğrenciler veliler için MEBİ adında bir platform geliştirildi.
İletişim Uzmanı İsmail Yolcu'ya göre platformda hem YKS hem de LGS öğrencileri için bolca deneme sınavı var.
