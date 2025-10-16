onedio
Millî Eğitim Bakanlığı, Dershane Destekli MEBİ Bireysel Öğrenme Uygulamasını Geliştirdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.10.2025 - 09:22

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını merkeze alarak hem okul derslerine destek olmayı hem de merkezi sınavlara hazırlık süreçlerini planlı bir şekilde yürütmeyi amaçlıyor. İletişim Uzmanı İsmail Yolcu’ya göre platformda hem YKS hem de LGS öğrencileri için çok sayıda deneme sınavı bulunuyor. Tüm müfredat dersleri farklı şemalarla ele alınırken, öğrencilerin hem yazılılara hem de genel sınavlara ‘dershane’ mantığıyla hazırlanmasına imkân tanıyor. Üstelik yapay zekâ desteği sayesinde kişiye özel öğrenme deneyimi de sunuluyor.

Özel ders ve materyal ücretlerini fazla bulan öğrenciler veliler için MEBİ adında bir platform geliştirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın hayata geçirdiği MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını merkeze alarak hem okul derslerinde destek sağlıyor hem de merkezi sınavlara hazırlık sürecini daha planlı hale getiriyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla üniversiteye hazırlanan öğrenciler için önemli bir fırsat sunan bu platform, kişiye özel öğrenme deneyimiyle dikkat çekiyor.

İletişim Uzmanı İsmail Yolcu'ya göre platformda hem YKS hem de LGS öğrencileri için bolca deneme sınavı var.

Tüm müfredatın dersleri de farklı şemalarda ele alınmış. Hem genel sınavlara hem de okullardaki yazılılar için 'dershane' mantığıyla işleyen MEBİ birçok farklı soru çeşidi de içeriyor. Üstelik yapay zeka desteği de var.

Detaylar...

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Yorum Yazın