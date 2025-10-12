onedio
Mevsimsel Saç Dökülmesine Karşı Yapılması Gerekenleri Anlatıyoruz!

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
12.10.2025 - 15:04

Her mevsim değişimiyle birlikte saçlarımız bundan etkileniyor. Kimi zaman normalden daha fazla saç dökülmesi yaşayıp panikleyebiliyoruz ama aslında bu durum oldukça doğal bir süreç. Peki bu dönemde saçlarımızdaki dökülmeyi nasıl en aza indirebiliriz? İşte, mevsimsel saç dökülmesine karşı bilinmesi ve uygulanması gereken öneriler!

1. Dengeli beslenmeyi ihmal etme.

Saçların güçlü kalabilmesi için sofrandaki tabakları da ona göre doldurmalısın. Vitamin, mineral ve protein açısından zengin bir beslenme düzeni, saç köklerinin ihtiyacı olan desteği sağlar: Yeşil yapraklı sebzeler, ceviz ve badem gibi iyi yağ içeren kuruyemişler, yumurta, balık gibi protein kaynakları saç dökülmesine karşı oldukça faydalı.

2. Gün içinde bolca su iç.

Su içmek sadece cildin nemi için değil, saçların parlaklığını sürdürmek için de çok önemli. Çünkü gün boyu yeterince su tüketmediğinde saç telleri matlaşır ve daha kolay kırılmaya başlar. Sen de özellikle mevsim geçişlerinde saç dökülmenin arttığını fark ediyorsan, belki de çözümü daha çok su içmekten geçiyor olabilir.

3. Saç derine masaj yapmayı dene.

Saçlarını yıkarken ya da duştan sonra parmak uçlarınla yapacağın hafif bir masaj, hem gevşetici bir his yaratır. Düzenli yapılan saç derisi masajı, yeni saçların çıkmasına destek olur. Ayrıca bu küçük bakım rutini, günün stresini atmak için de çok iyi bir yöntem!

4. Doğru şampuan seçimi çok önemli!

Piyasada sayısız şampuan seçeneği var ama hepsi saç sağlığın için uygun değil. O yüzden saç derisine iyi bakan ve nem dengesini bozmayan ürünlerle saç köklerinin daha sağlam kalmasına yardımcı olabilirsin. Özellikle mevsim geçişlerinde saçlarının daha hassas olduğunu düşünürsek yanlış ürün seçimi dökülmeni daha da artırabilir.

5. Aşırı ısıdan uzak dur.

Saç şekillendiriciler bir anda harikalar yaratıyor gibi görünse de uzun vadede saç tellerinin en büyük düşmanı olabilir. Sürekli fön çekmek, maşa ya da düzleştirici kullanmak saçının yapısını zayıflatıp dökülmeyi artırır. Özellikle bu dönemde saçlarını doğal halinde bırakmak, ara sıra ısı kullanmaya ara vermek hem dökülmeyi azaltır hem de saçının daha iyi uzamasını sağlar.

6. Kimyasal işlemleri azalt.

Boya, perma ya da ağartıcı gibi işlemler saçın doğal yapısını bozar ve kırılmalara sebep olur. Mevsimsel dökülme döneminde bu tarz kimyasal işlemler saçlarını daha da yıpratır. Eğer bu süreçte saç rengini değiştirmek ya da farklı bir işlem yapmak istiyorsan en azından daha doğal içerikli ürünleri tercih etmen çok daha faydalı olur.

7. Stresten uzak durmaya çalış.

Stresin hayatımızda nelere sebep olduğunu biliyoruz ama saç dökülmesindeki rolü çoğu zaman gözden kaçıyor. Oysa stres, saç köklerinin zayıflamasına ve dökülmenin artmasına neden olan en önemli faktörlerden biri. Bu dönemde meditasyon, yoga, yürüyüş ya da seni mutlu eden hobilere daha fazla zaman ayırmak inan sana da saçlarına da çok iyi gelir.

8. Saçlarını sıkı toplamaktan kaçın.

Her gün sıkı at kuyruğu ya da topuz yapmak, saç köklerine fazladan baskı uygular. Bu da saç tellerinin kökten çekilmesine ve daha kolay dökülmesine neden olur. Özellikle mevsimsel dökülme döneminde saçlarını daha gevşek modellerle toplamak ya da açık bırakmak saç köklerinin ferahlamasını sağlar.

9. Saçını nazikçe tara.

Saçlar ıslakken çok hassas ve kolayca kırılmaya müsait olduğundan sert hareketlerle taramak kopmalara yol açar, bu da dökülme hissini artırır. Bunun için geniş dişli bir tarakla saçlarını uçtan başlayarak köklere doğru nazikçe taramak hem daha az zarar görmesini hem de güçlü kalmasını sağlar.

10. Sabırlı ol çünkü bu geçici bir süreç.

Mevsimsel saç dökülmesi genellikle birkaç hafta ya da ay süren, tamamen doğal bir süreç. Eğer saçlarını doğru şekilde besler, bakım yapar ve stresten uzak durursan bu süreci kolayca atlatabilirsin. Burada panik yapmak yerine sabırlı olmak ve saçlarına özen göstermek daha etkili bir çözüm. Unutma, bu geçici bir dönem ve saçların eski haline geri dönecek.

