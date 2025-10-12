Mevsimsel Saç Dökülmesine Karşı Yapılması Gerekenleri Anlatıyoruz!

Boya, perma ya da ağartıcı gibi işlemler saçın doğal yapısını bozar ve kırılmalara sebep olur. Mevsimsel dökülme döneminde bu tarz kimyasal işlemler saçlarını daha da yıpratır. Eğer bu süreçte saç rengini değiştirmek ya da farklı bir işlem yapmak istiyorsan en azından daha doğal içerikli ürünleri tercih etmen çok daha faydalı olur.