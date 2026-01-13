Meteoroloji Uzmanları Açıkladı: İstanbul'a Beklenen Kar Neden Yağmadı?
İstanbul başta olmak üzere toplamda 50 ilimiz için hafta başında kar uyarısı yapılmıştı. Megakent İstanbul'da yaşanabilecek olumsuz durumlardan dolayı eğitime bir gün ara verilmiş, öğrenciler kar tatili yapmıştı. Fakat İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Kent genelinde karla karışık yağmur etkili oldu.
Peki İstanbul'da neden kar yağmadı?
Bu sorunun cevabını Meteoroloji Uzmanları Prof. Dr. Orhan Şen ve Hüseyin Öztel yanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okullar tatil edilmiş, megakente uyarılar yapılmıştı. Fakat İstanbul'da beklenen kar yağışı meydana gelmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki İstanbul'da beklenen kar neden yağmadı?
Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul'a neden kar yağmadığını anlattı;
Hüseyin Öztel'in anlatımını buradan izleyebilirsiniz;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın