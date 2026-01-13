onedio
Meteoroloji Uzmanları Açıkladı: İstanbul'a Beklenen Kar Neden Yağmadı?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.01.2026 - 09:44

İstanbul başta olmak üzere toplamda 50 ilimiz için hafta başında kar uyarısı yapılmıştı. Megakent İstanbul'da yaşanabilecek olumsuz durumlardan dolayı eğitime bir gün ara verilmiş, öğrenciler kar tatili yapmıştı. Fakat İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Kent genelinde karla karışık yağmur etkili oldu.

Peki İstanbul'da neden kar yağmadı?

Bu sorunun cevabını Meteoroloji Uzmanları Prof. Dr. Orhan Şen ve Hüseyin Öztel yanıtladı.

Okullar tatil edilmiş, megakente uyarılar yapılmıştı. Fakat İstanbul'da beklenen kar yağışı meydana gelmedi.

Hafta sonundan itibaren megakent İstanbul için meteorolojiden uyarılar yapılmıştı. Pazartesi günü beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okullar da tatil edilmiş, çocuklar kar tatilinin tadını çıkarmıştı. Fakat İstanbul'da beklenen olmadı ve kentte karla karışık yağmur etkili oldu. 

Belirli saatlerde görülen kar yağışı, etkisini kısa süre içerisinde kaybetti ve kent, beyaz örtüyle kaplanmadı. Vatandaşlar meteorolojik tahminleri eleştirirken merak edilen 'İstanbul'a neden kar yağmadı?' sorusunun cevabı, meteoroloji uzmanlarından geldi.

Peki İstanbul'da beklenen kar neden yağmadı?

Habertürk meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel, canlı yayında 'İstanbul'a beklenen kar niye yağmadı?' sorusunu cevapladı. Öztel, 'Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne çevresinde sistem, epey bir kar bıraktı. Fakat Çerkezköy çevresine doğru geldikçe, şehirleşmenin etkisiyle ve biraz da bizim tahmin ettiğimizden kuvvetli esen Yıldız ve Poyraz etkisiyle kar yağışı beklenenin altında kaldı. Karadeniz'in yüzey suyundan esen rüzgar daha baskın olunca, yağış da yağmura çevirdi...Zaten kıyılarda böyle bir havada ciddi bir kar yağışı beklemiyorduk ancak iç kesimlerde bile tahminlerimizin altında kaldı.' dedi.

Öztel, 'Şehir üzerinde tamamen kalın bulutlar yok. Daha ince, derinliği olmayan bulutlar var. Bu nedenle yere düşen kar taneleri de örtü yapmıyor.' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul'a neden kar yağmadığını anlattı;

twitter.com

'İstanbulda yağan kar beyaz örtü bıraktı. Deniz kenarı ilçelerde beklenenden az oldu. Bunun nedeni: istanbuldaki şehirleşmenin meydana getirdiği “ısı adası” etkisi ve karadenizin deniz etkisinin az olması. Son anda bu değişimlerin meydana gelmesi atmosferin karakterinde vardır. Hava tahmininde en riskli tahmin kar miktarıdır. En risksiz ise sıcaklık tahminidir. Genede İstanbula kar yağdı'

Hüseyin Öztel'in anlatımını buradan izleyebilirsiniz;

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
