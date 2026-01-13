Meteoroloji Uzmanları Açıkladı: İstanbul'a Beklenen Kar Neden Yağmadı?

Habertürk meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel, canlı yayında 'İstanbul'a beklenen kar niye yağmadı?' sorusunu cevapladı. Öztel, 'Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne çevresinde sistem, epey bir kar bıraktı. Fakat Çerkezköy çevresine doğru geldikçe, şehirleşmenin etkisiyle ve biraz da bizim tahmin ettiğimizden kuvvetli esen Yıldız ve Poyraz etkisiyle kar yağışı beklenenin altında kaldı. Karadeniz'in yüzey suyundan esen rüzgar daha baskın olunca, yağış da yağmura çevirdi...Zaten kıyılarda böyle bir havada ciddi bir kar yağışı beklemiyorduk ancak iç kesimlerde bile tahminlerimizin altında kaldı.' dedi.

Öztel, 'Şehir üzerinde tamamen kalın bulutlar yok. Daha ince, derinliği olmayan bulutlar var. Bu nedenle yere düşen kar taneleri de örtü yapmıyor.' ifadelerini kullandı.