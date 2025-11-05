Metal Dünyasında Gruptan Kovulup Solo Kariyerinde Patlayan İsimler

Dave Mustaine, Metallica'nın kurucu üyelerinden biri olmasına rağmen gruptan kovulduktan sonra, kendi grubu Megadeth'i kurarak thrash metal sahnesinde kendine sağlam bir yer edindi. Megadeth, 'Peace Sells... but Who's Buying?' ve 'Rust in Peace' gibi albümleriyle büyük başarılar elde etti. Mustaine'in kovulması, onun müzikal dehasının daha geniş bir kitleye ulaşmasına olanak tanıdı.