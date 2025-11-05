onedio
Metal Dünyasında Gruptan Kovulup Solo Kariyerinde Patlayan İsimler

İrem Coşkun
05.11.2025 - 19:01

Metal müzik dünyası, sadece tarzıyla değil bazen sansasyonel olaylarıyla da konuşulur. Bazı sanatçılar, gruplarından ayrıldıktan sonra solo kariyerlerinde zirveye ulaşarak, müzik sahnesinin efsaneleri arasında yerlerini almışlardır. Bu içerikte, gruptan kovulup solo kariyerlerinde parlayan metal dünyasının unutulmaz isimlerini derledik. 👇

1. Dave Mustaine - Metallica'dan Megadeth'e...

Dave Mustaine, Metallica'nın kurucu üyelerinden biri olmasına rağmen gruptan kovulduktan sonra, kendi grubu Megadeth'i kurarak thrash metal sahnesinde kendine sağlam bir yer edindi. Megadeth, 'Peace Sells... but Who's Buying?' ve 'Rust in Peace' gibi albümleriyle büyük başarılar elde etti. Mustaine'in kovulması, onun müzikal dehasının daha geniş bir kitleye ulaşmasına olanak tanıdı.

2. Ozzy Osbourne - Black Sabbath'tan solo kariyere...

Ozzy Osbourne, efsane Black Sabbath'tan kovulduktan sonra solo kariyerine odaklandı ve 'Crazy Train' gibi hit parçalarla büyük başarılar elde etti. Osbourne'un solo kariyeri, onun 'Prens' imajını daha da pekiştirdi ve metal müzik tarihinin en önemli figürlerinden biri haline gelmesini sağladı.

3. Sebastian Bach - Skid Row’dan kovulup tek başına parlayan asi prens!

Sebastian Bach, Skid Row’un efsanevi vokaliydi ama grubun diğer üyeleriyle yaşadığı ego savaşları sonucunda gruptan kovuldu! Ama Bach pes etmedi, “Angel Down” gibi solo albümlerle güçlü sesini yeniden gösterdi! Ayrıca Broadway sahnelerinde yer alıp bir rock yıldızından daha fazlası olduğunu kanıtladı!

4. Blaze Bayley - Iron Maiden'dan BLAZE'e...

Blaze Bayley, Iron Maiden'dan ayrıldıktan sonra kendi grubu BLAZE'i kurarak solo kariyerine adım attı. 'Silicon Messiah' ve 'Tenth Dimension' gibi albümleriyle dikkat çeken Bayley, özellikle Avrupa'da güçlü bir hayran kitlesi oluşturdu. Iron Maiden'dan ayrılması, onun müzikal kimliğini daha özgür bir şekilde ifade etmesine olanak tanıdı desek yanlış olmaz!

5. Doro Pesch - Warlock'tan Doro'ya dönüş!

Doro Pesch, Warlock'tan ayrıldıktan sonra solo kariyerine odaklandı ve 'Metal Queen' olarak tanındı! Özellikle Almanya'da büyük bir popülariteye sahip olan Doro, 'All We Are' gibi parçalarla metal müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Solo kariyeri, onun kadın metal sanatçısı olarak tanınmasını sağladı.

6. Ben Moody - Evanescence'ten sonra neler oldu?

Ben Moody, Evanescence'ten ayrıldıktan sonra solo projelere imza attı. Kelly Clarkson ve Avril Lavigne gibi sanatçılarla çalışarak, şarkı yazarlığı ve prodüktörlük alanlarında da başarılı oldu. Evanescence'ten ayrılması, onun müzikal yeteneğini daha geniş bir yelpazede sergilemesine olanak tanıdı.

7. Ace Frehley - KISS'ten solo yıldızlığa!

Grubun ilk gitaristi olan Ace Frehley, KISS'ten ayrıldıktan sonra solo kariyerine odaklandı ve 'New York Groove' gibi hit parçalarla büyük başarılar elde etti. KISS'ten ayrılması, onun solo kariyerinde daha fazla özgürlük ve yaratıcılık alanı bulmasına olanak tanıdı. Frehley'in solo kariyeri, onun 'Spaceman' imajını daha da pekiştirdi diyebiliriz.

8. Max Cavalera - Sepultura’dan ayrılıp Soulfly’la küllerinden doğdu!

Max Cavalera, Brezilya’nın efsane metal grubu Sepultura’nın beyni sayılırken gruptan ayrıldı. Ardından Soulfly’ı kurarak hem nu metal hem groove metal sahnesinde yeniden zirveye çıktı! “Back to the Primitive” ve “Bleed” gibi parçalarla eski gücünü yeniden kazandığını fazlasıyla kanıtladı!

9. Bob Katsionis - Firewind'den solo projelere...

Bob Katsionis, Firewind'den ayrıldıktan sonra solo projelerine odaklandı ve 'Symmetric' adlı albümüyle dikkat çekti. Yunan metal sahnesinde önemli bir figür olan Katsionis, solo kariyerinde de teknik gitar yeteneklerini sergileyerek metal müzik dünyasında adından söz ettirdi.

10. Conrad Lant - Venom'dan sonrası...

Conrad Lant, İngiliz heavy metal grubu Venom'dan ayrıldıktan sonra solo kariyerine odaklandı ve 'Cronos' adıyla yeni projeler üretti. 'Resurrection' gibi albümleriyle dikkat çeken Lant, black metal sahnesinde etkili bir figür olmaya devam etti. Venom'dan ayrılması, onun solo projelerine daha fazla odaklanmasını sağladı.

İrem Coşkun
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
