Merkez Bankası Rezervlerde Yükseliş Olduğunu Açıkladı

Dilara Şimşek
19.02.2026 - 18:09

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık rezerv verilerini açıkladı. Toplam brüt rezervlerinde artış yaşandı. Rezervler 13 Şubat haftasında 211.8 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Merkez Bankası rezerv verilerini açıkladı.

Geçen haftalarda 218 milyar dolar ile tarihi zirvesini gören rezervler 207 milyar 482 milyon dolara gerilemişti. Ancak son haftalarda toparlanma görüldü.

Döviz varlıklarında ise bir önceki haftaya göre yüzde 1 arttı. Dolar ve altın rezerv varlıkları ise yüzde 2.8 yükseldi. 

Söz konusu dönemde rezervlerin tüm kalemlerinde artış gözlendi. Döviz varlıkları yüzde 1’lik yükselişle 71,8 milyar dolara ulaşırken, altın rezervleri yüzde 2,8 değer kazanarak 132,2 milyar dolar seviyesine çıktı. Aynı süreçte SDR ve IMF rezerv pozisyonu toplamı ise yüzde 0,5 artarak 7,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

