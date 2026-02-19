Kahve Almaya Gitti, Hesabında 63 Katrilyon Sterlin Olduğunu Öğrendi

Downing, kartın bakiyesinin günlerce düzelmediğini birkaç gün boyunca yaptığı alışverişte aynı bakiyeyi gördüğünü belirtti. 29 yaşındaki genç kadın, “İstesem gidip raftaki her şeyi alabilirim ama dalga geçmek istemiyorum. Muhtemelen barkod yanlış okutuldu” diye konuştu.

Ancak ne yazık ki karttaki bu 63 katrilyon bakiye sadece kahve zincirinde geçerli… Downing, istese de bu parayı çekemez, başka karta aktaramaz ya da kahve dışında bir şey alamaz….