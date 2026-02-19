onedio
Kahve Almaya Gitti, Hesabında 63 Katrilyon Sterlin Olduğunu Öğrendi

Kahve Almaya Gitti, Hesabında 63 Katrilyon Sterlin Olduğunu Öğrendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.02.2026 - 16:20

İngiltere’de ağızları açık bırakan bir olay meydana geldi. 29 yaşındaki Sophie Downing, Noel’de kendisine hediye edilen 10 sterlinlik kahve çekini kullanmak istedi. Kahvecinin yolunu tutan kadın fişte yazan rakamı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Kartın bakiyesinde 63 katrilyonu gören kadın evrenin en zengin insanı Elon Musk’ı bile geçti… İşte akıllara durgunluk veren o olay…

Kahve almaya gitti, 63 katrilyon sterline sahip olduğunu öğrendi.

Kahve almaya gitti, 63 katrilyon sterline sahip olduğunu öğrendi.

İngiltere’de yaşayan bir kadın Noel’de hediye edilen 10 sterlinlik kahve çekini kullanmak için bir kafenin yolunu tuttu. Sophie Downing isimli kadın kahvesini aldıktan sonra kasadaki rakamı görünce şaşkınlığa uğradı. Downing’in gördüğü bakiye tam 63 katrilyondu… Bu rakamla beraber ‘evrenin en zengin insanı’ unvanı Elon Musk’tan Sophie Downing’e geçti. 

Downing, yaşadığı durumu “Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Kasadaki görevlinin yüz ifadesi ‘Bu da ne?’ der gibiydi” diye konuştu.

Ancak bu servetiyle sadece kahve alabilir...

Ancak bu servetiyle sadece kahve alabilir...

Downing, kartın bakiyesinin günlerce düzelmediğini birkaç gün boyunca yaptığı alışverişte aynı bakiyeyi gördüğünü belirtti. 29 yaşındaki genç kadın, “İstesem gidip raftaki her şeyi alabilirim ama dalga geçmek istemiyorum. Muhtemelen barkod yanlış okutuldu” diye konuştu. 

Ancak ne yazık ki karttaki bu 63 katrilyon bakiye sadece kahve zincirinde geçerli… Downing, istese de bu parayı çekemez, başka karta aktaramaz ya da kahve dışında bir şey alamaz….

