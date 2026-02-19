Kahve Almaya Gitti, Hesabında 63 Katrilyon Sterlin Olduğunu Öğrendi
İngiltere’de ağızları açık bırakan bir olay meydana geldi. 29 yaşındaki Sophie Downing, Noel’de kendisine hediye edilen 10 sterlinlik kahve çekini kullanmak istedi. Kahvecinin yolunu tutan kadın fişte yazan rakamı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Kartın bakiyesinde 63 katrilyonu gören kadın evrenin en zengin insanı Elon Musk’ı bile geçti… İşte akıllara durgunluk veren o olay…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kahve almaya gitti, 63 katrilyon sterline sahip olduğunu öğrendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak bu servetiyle sadece kahve alabilir...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın