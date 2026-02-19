Ünlülere Yönelik Operasyonda Yeni Gelişme: Serbest Kaldılar
Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda yeni gelişme yaşandı. Yasaklı madde operasyonunda gözaltına alınan Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, ve Kemal Doğulu serbest bırakıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçen günlerde ünlülere yönelik operasyonda pek çok kişi gözaltına alınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı isimler serbest bırakıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın