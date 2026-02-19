onedio
Ünlülere Yönelik Operasyonda Yeni Gelişme: Serbest Kaldılar

Dilara Şimşek
19.02.2026 - 17:46

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda yeni gelişme yaşandı. Yasaklı madde operasyonunda gözaltına alınan Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, ve Kemal Doğulu serbest bırakıldı.

Geçen günlerde ünlülere yönelik operasyonda pek çok kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen yasaklı madde operasyonunda geçen günlerde pek çok ünlü isim gözaltına alınmıştı. 

Son operasyonda Gözaltına alınan isimler şöyle olmuştu: 

Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu, Adem Kılıçcı, Tolga Kulakçı ve Furkan Koçan.

Bazı isimler serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 21 kişiden 4'ü serbest bırakıldı. Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu serbest bırakıldı.

İfadeleri alınan 12 kişi, adli kontrol talebiyle, 5 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Dilara Şimşek
