Merkez Bankası’na Yeni 2 Başkan Yardımcısı Ataması Resmi Gazete’de Yer Aldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.02.2026 - 00:19

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na Fatma Özkul ile Gazi İshak Kara’nın atandığı yer aldı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılan atamayla Özkul ve Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yardımcılığını yapacak.

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de Merkez Bankası’na yapılan atama dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Fatma Özkul ile Gazi İshak Kara başkan yardımcısı olarak atandı.

Fatma Özkul ile Gazi İshak Kara, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yardımcısı olacak. Yeni yapılan atamalarla birlikte Merkez Bankası Başkan Yardımcısı sayısı da 4’e yükselmiş oldu.

