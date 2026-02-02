Merkez Bankası’na Yeni 2 Başkan Yardımcısı Ataması Resmi Gazete’de Yer Aldı
Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na Fatma Özkul ile Gazi İshak Kara’nın atandığı yer aldı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılan atamayla Özkul ve Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yardımcılığını yapacak.
Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de Merkez Bankası’na yapılan atama dikkat çekti.
