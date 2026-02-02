Merkez Bankası’na Yeni 2 Başkan Yardımcısı Ataması Resmi Gazete’de Yer Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Fatma Özkul ile Gazi İshak Kara başkan yardımcısı olarak atandı.

Fatma Özkul ile Gazi İshak Kara, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yardımcısı olacak. Yeni yapılan atamalarla birlikte Merkez Bankası Başkan Yardımcısı sayısı da 4’e yükselmiş oldu.