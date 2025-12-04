onedio
Menajeri, Fatih Ürek’in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.12.2025 - 19:11

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek’in sağlık durumu merak edilirken menajerinden yeni bir açıklama geldi. Sevenleri dört gözle Fatih Ürek’ten gelecek iyi haberi bekliyor. Müge Dağıstanlı da Ürek’in menajerinin açıklamasını iletti. İşte detaylar…

Kaynak: Müge Dağıstanlı

Kalp krizi geçirmesiyle hastaneye kaldırılan ardından da tedavisine yoğun bakımda devam edilen Fatih Ürek, bir süredir uyutuluyor.

Sevenleri Fatih Ürek’in sağlık durumuna dair gelişmeleri anbean takip ediyor. Ürek’in menajeri Mert Siliv de sağlığına dair son durumu açıkladı.

Mert Siliv’in açıklamasını Müge Dağıstanlı aktardı.

Siliv, Fatih Ürek’in şu an için hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşamadığını belirtti. Ünlü sanatçının tedavileri devam ederken umutlu bekleyiş sürüyor.

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
