Melis Sezen'in Gün Batımı Eşliğinde Kameraya Rollendiği Anlar "Temiz Delirdi" Yorumlarını Beraberinde Getirdi!
Melis Sezen, ekranlardaki başarılı performansının yanı sıra sosyal medya kullanımıyla da adından söz ettiriyor. Son paylaştığı dans videolarıyla takipçilerini mest eden Sezen, Bodrum’daki tatilinden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı resmen salladı!
Gün batımında sırt dekolteli beyaz elbisesiyle kameraya rollenen Sezen'in o anları kısa sürede gündem oldu!
İşte o anlar:
Show TV ekranlarında yayımlanan Deha dizisinde İmre Karan karakteriyle karşımıza çıkan Melis Sezen oyunculuğuyla olduğu kadar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da adından bahsettiriyor.
