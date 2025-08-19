onedio
Melis Sezen'in Gün Batımı Eşliğinde Kameraya Rollendiği Anlar "Temiz Delirdi" Yorumlarını Beraberinde Getirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.08.2025 - 16:16

Melis Sezen, ekranlardaki başarılı performansının yanı sıra sosyal medya kullanımıyla da adından söz ettiriyor. Son paylaştığı dans videolarıyla takipçilerini mest eden Sezen, Bodrum’daki tatilinden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı resmen salladı!

Gün batımında sırt dekolteli beyaz elbisesiyle kameraya rollenen Sezen'in o anları kısa sürede gündem oldu!

İşte o anlar:

Show TV ekranlarında yayımlanan Deha dizisinde İmre Karan karakteriyle karşımıza çıkan Melis Sezen oyunculuğuyla olduğu kadar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da adından bahsettiriyor.

Genç yaşına rağmen ekranlardaki performansıyla adından söz ettiren Melis Sezen, özellikle Sadakatsiz gibi projelerdeki başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. Sezen, sadece dizi ve filmlerde değil, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündem yaratıyor. Daha önceki dans videolarındaki yetenekleriyle takipçilerini mest eden Sezen, paylaşımlarla magazin gündemini sallamaya devam ediyor.

Son olarak, Bodrum tatilinden yaptığı paylaşımla sosyal medyada fırtına estiren isim gün batımının romantik atmosferinde, sırt dekolteli beyaz elbisesiyle kameralara poz verdi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
