MEB İlk Ara Tatil Ne Zaman, Kaç Gün Sürecek? 2025 MEB Yeni Dönem Tatil Tarihleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.09.2025 - 10:30

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle öğrencilerin merak ettiği tatil tarihleri belli oldu. Okulların açılmasıyla ders temposuna başlayan öğrenciler, ilk mola için gün sayıyor. Veliler ise planlarını tatil tarihine göre ayarlamaya hazırlanıyor. Kasım ayında yapılacak olan ilk ara tatil kısa bir dinlenme fırsatı sunacak. 

Peki, 2025 MEB ilk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?

2025 İlk Ara Tatil Ne Zaman? Kaç Gün Sürecek?

MEB’in duyurduğu takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Ara tatil, haftasonlarıyla birleştirildiğinde toplam 9 gün sürecek. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki tüm öğrenciler bu tarihlerde kısa bir nefes alacak.

2025 Sömestr (Yarıyıl Tatili) Ne Zaman?

MEB’in yayımladığı takvime göre 2025-2026 eğitim yılında yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Böylece öğrenciler yaklaşık iki haftalık bir dinlenme süresi elde edecek. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Takvimi

  • Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

  • Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026, Cuma

  • Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026

  • İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026, Pazartesi

  • İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026

  • Eğitim-öğretim yılı kapanışı: 26 Haziran 2026, Cuma

Yaşam Editörü
