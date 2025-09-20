MEB İlk Ara Tatil Ne Zaman, Kaç Gün Sürecek? 2025 MEB Yeni Dönem Tatil Tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle öğrencilerin merak ettiği tatil tarihleri belli oldu. Okulların açılmasıyla ders temposuna başlayan öğrenciler, ilk mola için gün sayıyor. Veliler ise planlarını tatil tarihine göre ayarlamaya hazırlanıyor. Kasım ayında yapılacak olan ilk ara tatil kısa bir dinlenme fırsatı sunacak.

Peki, 2025 MEB ilk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?