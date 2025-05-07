Mayıs 2025 Burç Yorumları

Olumlu Etkiler: Tutku Projeleri, Hasat için Meyve, Küçük Lüksler

Olumsuz Etkiler: Alıcının Pişmanlığı, Uzlaşma, Yoğunluk

Şanslı Kristal: Obsidiyen

Şanslı Sayılar: 2, 4, 6, 10, 11, 15, 20, 25, 27

Olumlama: “'Ben sevgiye layığım. Kalbim sevgiye açık ve karşılıklı, tutkulu, sağlıklı bir aşkı hayatıma çekiyorum. Sevgiyle büyüyor, sevgiyle derinleşiyorum.'

Aşk ve İlişkiler

Mayıs ayında aşk hayatınız rahatlayacak, Koç. Sevgi dolu Venüs, ay boyunca burcunuzda olacak ve bu, geçtiğimiz aylarda yaşanan geri hareketin ardından harika bir deneyim sunacak. Yeni ilişkiler kurabilir ya da mevcut ilişkilerinizin daha sağlıklı ve tatmin edici hale geldiğini görebilirsiniz. Mars’ın Aslan burcunda ve 5. Tutku ve Zevk Evinizde olması, özellikle 22 Mayıs civarında size büyülü anlar yaşatabilir.

Kariyer ve Para

Güneş 2. Gelir Evinizdeyken, bu ay kazançlarınızı artırmaya odaklanabilirsiniz. 12 Mayıs’taki Akrep Dolunayı, perde arkasında çaba sarf ettiyseniz, beklenmedik kazançlar getirebilir. İşbirliği yapma niyetindeyseniz, 26 Mayıs’taki İkizler Yeni Ayı mükemmel profesyonel ortaklar bulmanıza yardımcı olabilir.

Şanslı Kristal: Kar tanesi obsidiyen, enerjinizi dengelemek ve negatifliği gidermek için ideal bir taştır.