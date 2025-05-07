onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Mayıs 2025 Burç Yorumları

etiket Mayıs 2025 Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
07.05.2025 - 11:46

Baharın tam ortasında, gökyüzü yeni başlangıçlara ve derin dönüşümlere kapı aralıyor. Bu ay aşk, para ve kariyer alanlarında önemli gelişmeler yaşanabilir. Venüs, Mars ve tutulmaların etkisiyle her burç için ayrı bir yol haritası oluşuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç

Koç

Olumlu Etkiler: Tutku Projeleri, Hasat için Meyve, Küçük Lüksler

Olumsuz Etkiler: Alıcının Pişmanlığı, Uzlaşma, Yoğunluk

Şanslı Kristal: Obsidiyen

Şanslı Sayılar: 2, 4, 6, 10, 11, 15, 20, 25, 27

Olumlama: “'Ben sevgiye layığım. Kalbim sevgiye açık ve karşılıklı, tutkulu, sağlıklı bir aşkı hayatıma çekiyorum. Sevgiyle büyüyor, sevgiyle derinleşiyorum.'

Aşk ve İlişkiler

Mayıs ayında aşk hayatınız rahatlayacak, Koç. Sevgi dolu Venüs, ay boyunca burcunuzda olacak ve bu, geçtiğimiz aylarda yaşanan geri hareketin ardından harika bir deneyim sunacak. Yeni ilişkiler kurabilir ya da mevcut ilişkilerinizin daha sağlıklı ve tatmin edici hale geldiğini görebilirsiniz. Mars’ın Aslan burcunda ve 5. Tutku ve Zevk Evinizde olması, özellikle 22 Mayıs civarında size büyülü anlar yaşatabilir.

Kariyer ve Para

Güneş 2. Gelir Evinizdeyken, bu ay kazançlarınızı artırmaya odaklanabilirsiniz. 12 Mayıs’taki Akrep Dolunayı, perde arkasında çaba sarf ettiyseniz, beklenmedik kazançlar getirebilir. İşbirliği yapma niyetindeyseniz, 26 Mayıs’taki İkizler Yeni Ayı mükemmel profesyonel ortaklar bulmanıza yardımcı olabilir.

Şanslı Kristal: Kar tanesi obsidiyen, enerjinizi dengelemek ve negatifliği gidermek için ideal bir taştır.

Boğa

Boğa

Olumlu Etkiler: Büyüyen Güç, Yeni Güç, Daha İyi Benlik Duygusu

Olumsuz Etkiler: Aile Stresi, Baskın Duygular, Bencillik

Şanslı Kristal: Kaplanın Gözü

Şanslı Sayılar: 1, 8, 9, 13, 16, 17, 20, 24, 26

Olumlama: 'Evrensel ışıkla korunuyorum. Negatif enerjiler benden uzak, içimde ve çevremde ilahi bir kalkan var. Bolluk ve bereket bana doğal bir akışla geliyor; hak ettiğim tüm güzellikler hayatıma kolaylıkla giriyor.

Aşk ve İlişkiler

Venüs 12. Bilinçaltı Evinizde ilerlerken aşk hayatınız rüya gibi bir hal alabilir. Bu, yılın başlarında yaşadığınız bazı anıları geri getirebilir, ancak şimdi işler daha kolay olabilir. 12 Mayıs’taki Akrep Dolunayı, özel biriyle ilişkinizi güçlendirebilir.

Kariyer ve Para

Mayıs’ın ilk yarısı kişisel meselelerinize odaklanırken, ikinci yarıda Güneş’in İkizler’e geçmesiyle finansal hedeflerinize odaklanabilirsiniz. 26 Mayıs’taki İkizler Yeni Ayı, bu hedeflere ulaşmak için yeni fırsatlar sunabilir.

Şanslı Kristal: Kaplanın gözü, enerjiyi dengelemek ve zihinsel netliği sağlamak için mükemmeldir.

İkizler

İkizler

Olumlu Etkiler: Bitiş Çizgisine Yaklaşma, Tamamlamalar, Yeni Başlangıçlar

Olumsuz Etkiler: Tembellik, Dikkat Dağınıklığı, Meşgul Çalışma

Şanslı Kristal: Gül Kuvars

Şanslı Sayılar: 2, 4, 6, 12, 15, 17, 23, 24, 27

Olumlama: 'Vücudum ve zihnim tamamen sağlıklı ve güçlü. Her hücrem sevgiyle iyileşiyor ve yenileniyor. Her nefesimle daha fazla enerji ve denge hissediyorum. Sağlık benim doğamda var ve her gün daha sağlıklı, daha enerjik oluyorum.'

Aşk ve İlişkiler

Venüs 11. Küresel Ağlar Evinizdeyken, aşk hayatınızda sosyal etkileşimler ön planda olacak. Arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirmek, ilişkinize yeni bir soluk getirebilir.

Kariyer ve Para

Son aylarda finansal stres yaşadıysanız, bu ay rahatlama yaşayabilirsiniz. 12 Mayıs’taki Akrep Dolunayı, iş hayatınızda önemli bir dönüm noktası olabilir.

Şanslı Kristal: Gül kuvars, aşk enerjisini canlandırmak için ideal bir taştır.

Yengeç

Yengeç

Olumlu Etkiler: Verimlilik, Parlayan İtibar, Destekleyici Arkadaşlar

Olumsuz Etkiler: Aşırı Harcama, Hoşgörü, Erteleme

Şanslı Kristal: Florit

Şanslı Sayılar: 1, 3, 6, 14, 17, 18, 22, 26, 28

Olumlama: Bolluk ve bereket hayatıma kolayca ve akışla geliyor. Her gün yeni fırsatlar ve kazançlar beni buluyor. Zenginlik, benim doğamda var ve hayatımda her alanda artarak büyüyor. Paranın enerjisi bana çekiliyor, ben de ona açığım ve kabul ediyorum. Şimdi ve her zaman, finansal özgürlüğü ve başarıyı kutluyorum.'

Aşk ve İlişkiler

Bu ay romantizmden çok profesyonel ve platonik ilişkiler ön planda olacak. Ancak, 12 Mayıs’taki Akrep Dolunayı, kalbinizi açmanız için bir fırsat sunabilir.

Kariyer ve Para

Mars, Aslanda ve gelir sektörünüzde ilerlerken, bu ay finansal fırsatlar karşınıza çıkabilir. Venüs de kariyer evinizi aydınlatarak profesyonel başarılarınızı destekleyecek.

Şanslı Kristal: Florit, zihni sakinleştirir ve huzur verir.

Aslan

Aslan

Olumlu Etkiler: Yeni Topluluklar, Mesleki Gelişim, Başarı

Olumsuz Etkiler: Aşırıya kaçmak, Akran Baskısı, Dikkat dağıtıcı

Şanslı Kristal: Kuvars

Şanslı Sayılar: 3, 7, 8, 12, 13, 16, 21, 22, 28

Olumlama: Her geçen gün özgürleşiyorum, geçmişin yüklerinden arınıyorum. Zihnim ve kalbim güvenle doluyor, huzuru ve sakinliği içimde buluyorum. Şu anda, korkusuz ve huzurlu bir şekilde ilerliyorum. Kendime güveniyorum ve tüm olumsuz duygulardan serbest kalıyorum. Her adımda gücümü hissediyorum, çünkü içimdeki ışığa güveniyorum.

Aşk ve İlişkiler

Mars burcunuzda ilerlerken tutkunuz artacak. Venüs’le uyumlu seyahati, özel biriyle güzel vakit geçirmenize olanak tanır. Ancak, Plüton’un geri hareketi, ilişkilerde derinleşme fırsatları sunabilir.

Kariyer ve Para

Mayıs, kariyerinizde büyük fırsatlar sunuyor. Güneş ve Merkür’ün kariyer evinizdeki etkisiyle sesinizi duyurmak için mükemmel bir zaman.

Şanslı Kristal: Kuvars, enerjiyi temizlemek ve niyetlerinizi güçlendirmek için idealdir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başak

Başak

Olumlu Etkiler: Maceralar, Profesyonel Beklentiler, Sadece Ödüller

Olumsuz Etkiler: Duyumsuzluk, Kararsızlık, Yorgunluk

Şanslı Kristal: Akuamarin

Şanslı Sayılar: 1, 2, 7, 10, 15, 19, 20, 23, 27

Olumlama: Şu anda tüm bağımlılıklarımı bırakıyorum. Geçmişin zincirlerinden özgürleşiyorum. Gücümü ve irademi yeniden keşfediyorum. Her gün, sağlıklı alışkanlıklar ve seçimlerle bedenimi ve zihnimi besliyorum. İçimdeki güce güveniyorum ve sağlıklı bir yaşamı kucaklıyorum. Bağımlılıklar beni tanımlamaz, ben kendi hayatımın lideriyim. Her adımda özgürlüğümü daha fazla hissediyorum. 

Aşk ve İlişkiler

Mayıs, derin bağlar kurma zamanı. Venüs’ün 8. Evinizde olması, sevdiklerinizle daha yakın ilişkiler kurmanızı sağlar.

Kariyer ve Para

Jüpiter’in kariyer evinizdeki son ayı, profesyonel hedeflerinize odaklanmak için fırsatlar sunuyor. 26 Mayıs’taki İkizler Yeni Ayı, yeni başlangıçlar için kapılar açabilir.

Şanslı Kristal: Akuamarin, enerji ve iradeyi yoğunlaştırmak için mükemmeldir.

Terazi

Terazi

Olumlu Etkiler: İyileştirici Ortaklıklar, Kazançlı Anlaşmalar, Genişleme

Olumsuz Etkiler: Aşırı Harcama, Hoşgörü, Telafi Etme

Şanslı Kristal: Krizopraz

Şanslı Sayılar: 3, 4, 5, 12, 13, 16, 22, 23, 29

Olumlama: Geçmişin yüklerini bırakıyorum ve içimdeki huzuru kucaklıyorum. Her nefeste rahatlıyorum, kalbimde sevgi ve anlayış büyüyor. Takıntılarımın beni tanımlamasına izin vermiyorum; zihnim ve ruhum özgür. Her gün, sevgi ve huzur dolu bir yaşam için adım atıyorum. Öfke ve takıntılar beni etkilemez; ben içsel gücümle yol alıyorum.

Aşk ve İlişkiler

İlişkiler bu ay daha keyifli bir hal alacak. Venüs’ün etkisiyle partnerinizle veya yeni biriyle özel zamanlar geçirebilirsiniz.

Kariyer ve Para

Mayıs, profesyonel yaşamdan çok keyifli aktivitelere odaklanmanızı sağlıyor. Ancak, 12 Mayıs’taki Akrep Dolunayı, finansal bir meseleyi doruğa ulaştırabilir.

Şanslı Kristal: Krizopraz, karmaşık meselelerle başa çıkarken ruh halinizi olumlu tutar.

Akrep

Akrep

Olumlu Etkiler: Başarılar, Itibar, Yeni Bağlantılar

Olumsuz Etkiler: Aşırı Rezervasyon, Profesyonel Stres, İnsanları Memnun Eden

Şanslı Kristal: Carnelian

Şanslı Sayılar: 1, 6, 7, 11, 14, 19, 21, 23, 25

Olumlama: Evrenin bana sunduğu fırsatları kabul ediyor ve içimdeki gücü fark ediyorum. Şu anda hayallerim için harekete geçiyorum ve her adımda daha fazla ilerliyorum. Yeteneklerim ve potansiyelim sınırsızdır; evrenden gelen her türlü desteği kabul ediyorum. Kendime inanıyorum ve hayallerimi gerçeğe dönüştürmek için gereken her şeye sahibim. Her gün, kalbimdeki arzulara doğru cesurca ilerliyorum, çünkü ben her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum.

Aşk ve İlişkiler

Güneş ve Merkür’ün ortaklık evinizdeki etkisi, ilişkilerinizde yeni fırsatlar sunar. 17 Mayıs’ta Uranüs ile birleşimi, beklenmedik fırsatlar getirebilir.

Kariyer ve Para

Mayıs, kariyerinizde yeni maceralara atılma ayı. Mars’ın 10. Kariyer Evinizdeki varlığı, uzun vadeli ilerleme sağlıyor.

Şanslı Kristal: Carnelian, enerjinizi netleştirmenize ve zorlukları aşmanıza yardımcı olur.

Yay

Yay

Olumlu Etkiler: İlişkiler, İletişim, Yeni Fikirler

Olumsuz Etkiler: Saplantılı düşünceler, Aşırı Çalışma, Beklenmedik Ev Işleri

Şanslı Kristal: Sitrin

Şanslı Sayılar: 2, 4, 7, 13, 14, 18, 20, 25, 29

Olumlama: Ben, içimdeki gücü ve potansiyeli keşfetmeye her geçen gün daha da yaklaşıyorum. Başarı, bana doğal bir şekilde akıyor ve her adımım beni daha büyük zaferlere taşıyor. Kendime inanıyor ve yolculuğumda cesurca ilerliyorum. Her gün, amacımı daha da netleştiriyor ve evrenin bana sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendiriyorum. Ben değerliyim ve başarı hakkım. Yeteneklerim, beni büyük başarılara götüren anahtarlardır. Saygınlığım başarım her geçen gün daha parlak bir şekilde büyüyor.'

Aşk ve İlişkiler

Mayıs, aşk hayatınız için harika bir ay. 5. Tutku Evinizdeki Venüs, romantizmi artırır. Jüpiter’in son ayı, ilişkilerinizde şans getirir.

Kariyer ve Para

Mayıs, temellere inme ayı. Güneş ve Merkür’ün etkisiyle, profesyonel hedeflerinize odaklanabilirsiniz. İkizler Yeni Ayı, yeni fırsatlar sunar.

Şanslı Kristal: Sitrin, bolluğu çeker ve enerjinizi yönlendirir.

Oğlak

Oğlak

Olumlu Etkiler: Beklenmezlik, Cömertlik, Sağlık

Olumsuz Etkiler: Açgözlülük, Sırlar, Takıntı

Şanslı Kristal: Aventurin

Şanslı Sayılar: 1, 7, 9, 11, 12, 16, 21, 25, 29

Olumlama: Şu anda geçmişin tüm karmalarından özgürleşiyorum. Geçmişteki tüm olumsuz deneyimlerim, beni daha güçlü bir insan yapma yolunda birer öğretmen oldu. Tüm eski bağları kesiyor ve ruhsal özgürlüğümü kabul ediyorum. Her nefeste, geçmişin yüklerini bırakıyor, kalbimde sevgi, huzur ve dengeyi yeniden buluyorum. Kendime ve evrene güveniyorum, çünkü her şeyin bir amacı var ve ben bu amacı anlamaya, şifalanmaya ve büyümeye hazırım. Tüm karmalarımı temizliyorum ve saf bir şekilde şimdiye odaklanıyorum. Ben özgürüm, ben şifalanıyorum.

Aşk ve İlişkiler

Güneş’in 5. Evinizdeki geçişi, romantizmi artırır. Merkür’ün etkisi ise sevdiklerinizle iletişimi güçlendirir.

Kariyer ve Para

Mayıs, eğlence ve keyif zamanı. Ancak, ayın ikinci yarısında kariyer odaklı olabilirsiniz. İkizler Yeni Ayı, profesyonel fırsatlar sunar.

Şanslı Kristal: Aventurin, stresi azaltır ve sakinleştirir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kova

Kova

Olumlu Etkiler: Serendipity, Duygusal Gelişim, Tutku

Olumsuz Etkiler: Gizlilik Eksikliği, Hoşgörü, Dedikodu

Şanslı Kristal: Ametist

Şanslı Sayılar: 4, 5, 8, 12, 13, 17, 20, 22, 29

Olumlama: Şu anda, tüm olumsuz enerjilerden ve nazardan arınıyorum. Bedenim ve ruhum, sevgiyle korunuyor. İçimdeki ışık her şeyin ötesine ulaşır ve beni korur. Hiçbir kötü niyetli düşünce, enerji ya da söz beni etkileyemez. Ben güvende ve korunuyorum. Yüce Allah Evrensel sevgi ve koruma gücü beni sarıyor, her adımımda huzur içinde ilerliyorum. Şu an ve her zaman, nazardan ve olumsuzluklardan arınmış bir şekilde, huzur ve denge içinde varım. Işığım tüm karanlıkları aydınlatır ve beni güvenle sarar.

Aşk ve İlişkiler

Mars’ın ilişki sektörünüzdeki etkisi, yeni fırsatlar ve anlamlı ilerlemeler sunar. Güneş ve Merkür’ün etkisiyle romantizm artar.

Kariyer ve Para

Mayıs, eğlenceli ve romantik beklentilere odaklanma zamanı. Ancak, 12 Mayıs’taki Akrep Dolunayı, profesyonel bir zafer getirebilir.

Şanslı Kristal: Ametist, zihinsel berraklık ve stres azaltma sağlar.

Balık

Balık

Olumlu Etkiler: Verimlilik, Arkadaşlıklar, Lüks

Olumsuz Etkiler: Ofis Siyaseti, Tükenmişlik, Aşırı Efor

Şanslı Kristal: Akik

Şanslı Sayılar: 1, 3, 6, 12, 15, 17, 21, 24, 27

Olumlama: Hayatımda sevgi dolu ilişkiler akıyor, kalbim sevgiyle doluyor ve tüm dünyamda pozitif enerjiler büyüyor. Aşk benim doğal hakkım ve her anımda derin bir sevgiyle çevriliyorum. Sağlığım her geçen gün güçleniyor, bedenim ve ruhum mükemmel uyum içinde çalışıyor. Enerjim canlı, sağlıklı ve güçlü. Finansal akışım bolluk içinde, para hayatıma kolaylıkla geliyor ve her fırsatla birlikte daha da büyüyor. Şans benimle, hayatımda her şey doğru zamanda ve doğru şekilde gerçekleşiyor. Tüm bu alanlarda denge ve bolluk içindeyim. Her gün, daha sağlıklı, daha zengin ve daha sevgi dolu bir yaşam sürüyorum. Yüce Allah Evrensel güç bana her adımda rehberlik ediyor.'

Aşk ve İlişkiler

Mayıs, romantik bir odaklanma getirmese de, Haziran ayında büyük değişiklikler bekleniyor. Bu dönemde aşk hayatınızda çok şey beklememekte fayda var.

Kariyer ve Para

Venüs’ün kazanılan gelir evinizdeki etkisi, maddi fırsatları artırır. Ancak harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Mars’ın iş sektördeki varlığı, ofis hayatınızı hareketlendirir.

Şanslı Kristal: Akik, enerjiyi dengeleyip auranızı temizler.

NOT: Aylık burç yorumlarınızı Güneş Yükselen ve Ay burcunuz ile birlikte okuyun. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam