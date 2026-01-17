MasterChef Altın Kupa'da Son Finalist Belli Oldu! MasterChef'te Kim Finalist Oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star formatında Altın Kupa etabı büyük finale yaklaşırken heyecan en üst noktada. Yarışmanın 17 Ocak Cumartesi akşamı yayımlanan son bölümünde büyük final için son finalist de belli oldu. Önceki gün açıklanan ilk finalist Hasan Biltekin’in ardından, son finalistin kim olacağı merakla bekleniyordu. Gelin detaylara geçelim!
17 Ocak Cumartesi günü ekrana gelen bölümde Altın Kupa’da finale kalabilmek için son düellolar yaşandı.
17 Ocak Cumartesi MasterChef Altın Kupa'da son finalist Sergen oldu.
