onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
MasterChef Altın Kupa'da Son Finalist Belli Oldu! MasterChef'te Kim Finalist Oldu?

MasterChef Altın Kupa'da Son Finalist Belli Oldu! MasterChef'te Kim Finalist Oldu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
18.01.2026 - 00:37

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star formatında Altın Kupa etabı büyük finale yaklaşırken heyecan en üst noktada. Yarışmanın 17 Ocak Cumartesi akşamı yayımlanan son bölümünde büyük final için son finalist de belli oldu. Önceki gün açıklanan ilk finalist Hasan Biltekin’in ardından, son finalistin kim olacağı merakla bekleniyordu. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

17 Ocak Cumartesi günü ekrana gelen bölümde Altın Kupa’da finale kalabilmek için son düellolar yaşandı.

17 Ocak Cumartesi günü ekrana gelen bölümde Altın Kupa’da finale kalabilmek için son düellolar yaşandı.

Birinci finalist olarak geçen cuma gecesi Hasan Biltekin finale adını yazdırmıştı. Şimdi sıra son finalist için verilen mücadeledeydi. Şefler, yine yarışmacılardan yaratıcı ve özgün tabaklar hazırlamalarını istedi. Peki ya son finalist kim oldu?

17 Ocak Cumartesi MasterChef Altın Kupa'da son finalist Sergen oldu.

17 Ocak Cumartesi MasterChef Altın Kupa'da son finalist Sergen oldu.

Lezzetli tabaklarıyla ön plana çıkan Sergen, finalistlerden olmayı başardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın