Market Fiyatı Uygulaması Nedir, Nasıl Kullanılır? Market Fiyatı Uygulaması Nasıl İndirilir?

Market Fiyatı Uygulaması Nedir, Nasıl Kullanılır? Market Fiyatı Uygulaması Nasıl İndirilir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.08.2025 - 17:00

TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen Market Fiyatı uygulaması, Android ve iOS kullanıcıları için erişime açıldı. Uygulama sayesinde bulunduğunuz konuma en yakın marketlerin güncel fiyatlarını karşılaştırabilir, ihtiyacınız olan ürünleri en uygun fiyata satın alabilirsiniz. Üstelik tamamen ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Market Fiyatı Uygulaması Nedir?

Market Fiyatı Uygulaması Nedir?

Market Fiyatı, seçilen adrese yakın farklı marketlerin fiyatlarını karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri ve marketleri sıralayan bir online platformdur. Kullanıcılar, listeye ekledikleri ürünlerin marketlerdeki toplam tutarlarını görebilir ve en hesaplı liste seçeneklerine ulaşabilir. 

Ürün satışı yapılmaz, yalnızca fiyat karşılaştırma hizmeti sunulur. Şu anda A101, BİM, CarrefourSA, Migros, Tarım Kredi Kooperatifi ve ŞOK zincir marketlerinden fiyat verileri paylaşılmaktadır.

Market Fiyatı Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Market Fiyatı Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Uygulamayı açtıktan sonra konum izni vererek bulunduğunuz bölgedeki marketlerin fiyat listelerine ulaşabilirsiniz. Ana sayfadaki arama kutusunu kullanarak ürün araması yapabilir, barkod okuyucu ile fiyat sorgulaması gerçekleştirebilirsiniz. 

Kategori, market, marka gibi filtreleme seçenekleri ile aramanızı daraltabilir, farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırabilirsiniz. Karşılaştırma özelliği sayesinde aynı ürünün en uygun fiyatını bulabilir, en hesaplı alışveriş listesini görüntüleyebilirsiniz.

Market Fiyatı Uygulaması Nasıl İndirilir?

Market Fiyatı Uygulaması Nasıl İndirilir?

  • Android kullanıcıları: Google Play Store’da “Market Fiyatı” araması yaparak uygulamayı indirebilir.

  • iOS kullanıcıları: App Store’da “Market Fiyatı” araması yaparak uygulamayı yükleyebilir.

İndirdikten sonra uygulamayı açıp konum izni vererek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Market Fiyatı Uygulaması Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Market Fiyatı Uygulaması Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Market Fiyatı uygulamasını ilk kez kullanacak olanlar için en merak edilen soruların yanıtlarını bir araya getirdik.

Market Fiyatı kullanımı ücretsiz mi?

Evet, Market Fiyatı platformundaki tüm hizmetler tamamen ücretsizdir.

Market Fiyatı üzerinden alışveriş yapabilir miyim?

Hayır. Uygulama ürün satışı yapmaz, yalnızca fiyat karşılaştırma hizmeti sunar.

Marketler neye göre seçiliyor?

Türkiye genelinde 200’den fazla şubesi olan zincir marketler zorunlu olarak platforma dahil edilir. 200’den az şubesi olan marketler isteğe bağlı olarak katılım sağlayabilir.

Ürün araması nasıl yapılır?

Ana sayfadaki arama kutusuna ürün adı yazılarak arama yapılır. En alakalı ürünler öncelikli listelenir.

Fiyat karşılaştırması nasıl yapılır?

Adres ve mesafe bilgisi girildikten sonra aranan ürün listeye eklenir. Farklı marketlerdeki fiyatlar otomatik olarak karşılaştırılır, en uygun seçenekler sunulur.

