Market Fiyatı Uygulaması Nedir, Nasıl Kullanılır? Market Fiyatı Uygulaması Nasıl İndirilir?

Market Fiyatı uygulamasını ilk kez kullanacak olanlar için en merak edilen soruların yanıtlarını bir araya getirdik.

Market Fiyatı kullanımı ücretsiz mi?

Evet, Market Fiyatı platformundaki tüm hizmetler tamamen ücretsizdir.

Market Fiyatı üzerinden alışveriş yapabilir miyim?

Hayır. Uygulama ürün satışı yapmaz, yalnızca fiyat karşılaştırma hizmeti sunar.

Marketler neye göre seçiliyor?

Türkiye genelinde 200’den fazla şubesi olan zincir marketler zorunlu olarak platforma dahil edilir. 200’den az şubesi olan marketler isteğe bağlı olarak katılım sağlayabilir.

Ürün araması nasıl yapılır?

Ana sayfadaki arama kutusuna ürün adı yazılarak arama yapılır. En alakalı ürünler öncelikli listelenir.

Fiyat karşılaştırması nasıl yapılır?

Adres ve mesafe bilgisi girildikten sonra aranan ürün listeye eklenir. Farklı marketlerdeki fiyatlar otomatik olarak karşılaştırılır, en uygun seçenekler sunulur.