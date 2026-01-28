onedio
Manchester City-Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Manchester City-Galatasaray Maçı Nereden Canlı İzlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi galatasaray
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.01.2026 - 12:51

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz 7 haftada 10 puan toplayan Sarı-kırmızılılar, İngiliz temsilci ile karşı karşıya gelecekleri deplasmanda galibiyet elde ederek ilk 24'e kalma avantajını güçlendirmek istiyor. Peki, Manchester City - Galatasaray maçı saat kaçta? Manchester City - Galatasaray maçı nereden şifresiz ve canlı izlenir?

İşte, detaylar...

Manchester City - Galatasaray Maçı Ne Zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'nin ev sahipliği yaptığı maç 28 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. 

Manchester City - Galatasaray Maçı Saat Kaçta? 

Manchester City ile temsilcimiz Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı, 28 Ocak Çarşamba günü Türkiye saati ile saat 23.00'te başlayacak. 

Not: İngiltere yerel saatiyle 20.00’de başlayacak olan müsabaka Türkiye’de TSİ 23.00 olarak yayınlanıyor.

Manchester City - Galatasaray Maçı Nereden İzlenir?

Türkiye’de maç TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca müsabaka, TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden de canlı olarak izlenilebilecek.

Manchester City - Galatasaray Maçı Nerede Oynanacak?

Okan Buruk yönetimindeki GalatasarayUEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında mücadeleye deplasmanda devam edecek. Manchester City'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Etihad Stadium – Manchester, İngiltere'de oynanacak.

Manchester City - Galatasaray Maçının Hakemi Kim?

Galatasaray ile Manchester City  arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçını İspanyol hakem Alejandro Hernández yönetecek. İspanyol hakemin yardımcılıklarını José Naranjo ve Diego Sánchez Rojo üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi José Luis Munuera olacak. 

VAR'da ise Carlos del Cerro Grande ve Robert Schröder yerini alacak.

Manchester City - Galatasaray Maçının Muhtemel 11'leri

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sané, Sara, Barış, Osimhen

Manchester City: Donnarumma, Lewis, Khusanov, Aké, Aït-Nouri, Reijnders, Bernardo Silva, Cherki, Foden, Haaland, Doku

