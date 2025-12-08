onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Video Tarifler
Malzemeleri Hazırlayın, Mutfağa Geçin: Airfryer'da Dört Farklı Tarifi Tek Seferde Yapıyoruz!

etiket Malzemeleri Hazırlayın, Mutfağa Geçin: Airfryer'da Dört Farklı Tarifi Tek Seferde Yapıyoruz!

luna
luna - Onedio Üyesi
08.12.2025 - 19:31

Sofralarınıza renk ve hafiflik getirmek istiyorsanız, bu tarifler tam size göre! Mini bazlamalar hem kahvaltıya hem öğleye uygun, peynir dolgulu bazlama sandviçler ise hem pratik hem doyurucu. Izgara sebzeli dürüm ve kinoa salatası ise sağlıklı ve hafif bir dokunuş sunuyor. Airfryer sayesinde tüm bu tarifler hızlı, az yağlı ve her lokmada çıtır çıtır oluyor! 😍

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mini Bazlama, Izgara Sebzeli Dürüm, Peynir Dolgulu Bazlama Sandviç ve Izgara Sebzeli Kinoa Salatası Nasıl Yapılır?

Mini Bazlama, Izgara Sebzeli Dürüm, Peynir Dolgulu Bazlama Sandviç ve Izgara Sebzeli Kinoa Salatası Nasıl Yapılır?

Mini Bazlama

Malzemeler:

  • 2,5 su bardağı un

  • 1 su bardağı ılık süt

  • 1/2 çay bardağı ılık su

  • 2 çay kaşığı kuru maya

  • 1 tatlı kaşığı silme toz şeker

  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Geniş bir kasede ılık süt, maya ve toz şekeri karıştırın. Üzerine sıvı yağ, un ve tuzu ekleyip hamur haline gelene kadar yoğurun. Hamuru 40 dakika oda sıcaklığında mayalandırın.

2. Mayalanan hamurdan parçalar alıp elinizde yuvarlayıp yassılaştırın. Hazneye yerleştirip üzerlerine sprey yağ sıkın. 180 derecede 20 dakika pişirin. 

Izgara Sebzeli Dürüm

Malzemeler:

  • 2 adet patlıcan

  • 3 adet kapya biber

  • 2 adet kabak

  • 12 adet mantar

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 diş sarımsak

  • 4 dal taze kekik

  • lavaş 

  • mozzarella dilimleri

  • yeşillik

Yapılışı:

1. Güveç haznesine doğranmış sebzeleri alın. Üzerine zeytinyağı, tuz, ezilmiş sarımsak taze kekik serpiştirip karıştırın.

2. Hazneye yerleştirip 170 derecede 20 dakika pişirin. Lavaşa taze yeşillik, sebzeler ve mozzarella dilimlerini ekleyip dürüm şeklinde katlayın ve servis edin.

Peynir Dolgulu Bazlama Sandviç 

Malzemeler:

  • 1 avuç kıyılmış roka

Peynir dolgusu için:

  • 150 gram taze krem peynir

  • 1 avuç taze nane

  • 1/4 çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz

  • 1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı:

1. Bir kasede krem peynir, kıyılmış, taze nane, tuz, ceviz ve sarımsak tozunu karıştırın. Bazlamanın arasına bu karışımı ve kıyılmış roka ekleyip servis edin. 

Izgara Sebzeli Kinoa Salatası

Malzemeler:

  • 1/2 demet kıyılmış roka

  • 1 su bardağı haşlanmış kinoa

Sosu İçin:

  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 1/2 adet limonun suyu

Yapılışı:

1. Bir kasede zeytinyağı, tuz, nar ekşisi ve limon suyunu karıştırın. Izgara sebzeler ve haşlanmış kinoaya sosu ekleyip karıştırın ve servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
luna
luna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın