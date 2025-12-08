Malzemeleri Hazırlayın, Mutfağa Geçin: Airfryer'da Dört Farklı Tarifi Tek Seferde Yapıyoruz!

Sofralarınıza renk ve hafiflik getirmek istiyorsanız, bu tarifler tam size göre! Mini bazlamalar hem kahvaltıya hem öğleye uygun, peynir dolgulu bazlama sandviçler ise hem pratik hem doyurucu. Izgara sebzeli dürüm ve kinoa salatası ise sağlıklı ve hafif bir dokunuş sunuyor. Airfryer sayesinde tüm bu tarifler hızlı, az yağlı ve her lokmada çıtır çıtır oluyor! 😍