Makyaj Tarzına Göre Hangi Ünlüye Benziyorsun?

Allık mı? Eyeliner mı? Yoksa iddialı bir ruj mu? Makyaj sadece bir görünüm değil, aynı zamanda kişiliğinin bir yansıması! Kimimiz doğal ve sade bir ışıltıyla parlamayı severken, kimimiz göz alıcı renklerle sahneyi adeta ele geçirir. Peki, senin makyaj tarzın hangi ünlüyle eşleşiyor, hiç düşündün mü?