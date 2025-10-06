onedio
Makyaj Tarzına Göre Hangi Ünlüye Benziyorsun?

Sena Erdoğdu
06.10.2025 - 15:04

Allık mı? Eyeliner mı? Yoksa iddialı bir ruj mu? Makyaj sadece bir görünüm değil, aynı zamanda kişiliğinin bir yansıması! Kimimiz doğal ve sade bir ışıltıyla parlamayı severken, kimimiz göz alıcı renklerle sahneyi adeta ele geçirir. Peki, senin makyaj tarzın hangi ünlüyle eşleşiyor, hiç düşündün mü?

1. Öncelikle kaşını seçelim!

1. Öncelikle kaşını seçelim!

2. Peki makyaj öncesi cildin nasıl gözükmeli?

3. O zaman göz makyajından başlayalım!

4. Allık rengi seç bakalım!

5. Kirpik seç kendine!

6. Her makyajda kontür yapar mısın?

7. Peki ruh seç bakalım kendine!

8. Gloss nasıl tercih ediyorsun?

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Senin makyaj tarzın sade ama çarpıcı! Göz makyajında hafif dumanlı tonlar, doğal ten makyajı ve nude ruj tercihin seni tam bir Serenay Sarıkaya yapıyor. Güzelliğin gösterişten değil, zarif bir ışıltıdan geliyor. Kırmızı halıda da, günlük hayatta da bakışlarınla etkiliyorsun!

Beren Saat

Beren Saat

Senin tarzın zarif, sofistike ve klasik. Toprak tonlarında farlar, ince eyeliner ve dudaklarda doğal tonlar… Bu sade ama etkili görünüm seni Beren Saat'in şıklığına yakınlaştırıyor. Duru güzelliğin ve zarif stilinle göz kamaştırıyorsun.

Hande Erçel

Hande Erçel

Sen makyajda ışıltıyı ve feminenliği seviyorsun. Parlak dudaklar, belirgin eyeliner ve capcanlı allıklar senin imzan! Bu da seni tam bir Hande Reçel yapıyor. Hem şık hem eğlenceli tarzınla girdiğin her ortamda dikkatleri üzerine çekiyorsun.

Demet Özdemir

Demet Özdemir

Enerjik, neşeli ve dikkat çekici! Canlı renkleri, highlighter’ı bol bol kullanmayı seviyorsun. Bu tarz, tam olarak Demet Özdemir'in dinamik havasını yansıtıyor. Senin makyajın da enerjin gibi yüksek kendine güveninle ışıldıyorsun!

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
