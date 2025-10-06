Makyaj Tarzına Göre Hangi Ünlüye Benziyorsun?
Allık mı? Eyeliner mı? Yoksa iddialı bir ruj mu? Makyaj sadece bir görünüm değil, aynı zamanda kişiliğinin bir yansıması! Kimimiz doğal ve sade bir ışıltıyla parlamayı severken, kimimiz göz alıcı renklerle sahneyi adeta ele geçirir. Peki, senin makyaj tarzın hangi ünlüyle eşleşiyor, hiç düşündün mü?
1. Öncelikle kaşını seçelim!
2. Peki makyaj öncesi cildin nasıl gözükmeli?
3. O zaman göz makyajından başlayalım!
4. Allık rengi seç bakalım!
5. Kirpik seç kendine!
6. Her makyajda kontür yapar mısın?
7. Peki ruh seç bakalım kendine!
8. Gloss nasıl tercih ediyorsun?
Serenay Sarıkaya
Beren Saat
Hande Erçel
Demet Özdemir
