article/comments
article/share
Seni Tamamlayan O mu?

Seni Tamamlayan O mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
30.09.2025 - 14:04

Hepimiz hayatımızda birini ararız; bizi anlayan, destekleyen ve eksik yanlarımızı tamamlayan birini... Peki, şu an yanında olan kişi gerçekten seni tamamlıyor mu? Bu test, ilişkinizdeki uyumu, duygusal bağlantıyı ve karşılıklı tamamlanma hissini keşfetmen için hazırlandı. Kendine ve partnerine dair farkındalığını artırmak, ilişkinizin gerçek dinamiklerini anlamak için birkaç dakikanı ayır.

1. Onunlayken kendin gibi hissediyor musun?

2. Fikir ayrılıklarında bile saygı gördüğünü düşünüyor musun?

3. Sessizlikler sizin aranızda rahatsızlık yaratmıyor mu?

4. Seni motive edip daha iyi biri olmanı sağlıyor mu?

5. En kötü gününde bile yanında olacağını biliyor musun?

6. Onunla geleceği düşündüğünde korkmak yerine heyecanlanıyor musun?

7. Değer verdiğin şeylere onun da saygı gösterdiğini hissediyor musun?

8. Onunlayken zaman nasıl geçtiğini anlamıyor musun?

9. Tartışmalarınız yapıcı şekilde sonuçlanıyor mu?

10. Son olarak başka biriyle olma düşüncesi seni korkutuyor mu?

O seni tamamlıyor!

Sizinle partneriniz arasındaki bağ, adeta bir aşk romanından fırlamış gibi hem duygusal hem de zihinsel anlamda oldukça güçlü görünüyor. Birbirinize olan sevginiz ve saygınız, ilişkinizin temel taşlarını oluşturuyor ve bu sayede birbirinizi sürekli olarak dengeleyebiliyor ve geliştirebiliyorsunuz. Birbirinizi tamamladığınız bu ilişkide, elbette ki her aşk hikayesinde olduğu gibi inişler ve çıkışlar da yaşanıyor. Ancak bu iniş çıkışlar, sizi birbirinize daha da bağlıyor ve ilişkinizin sağlamlığını artırıyor. Bu tür durumlar, ilişkinizin sağlam temellere dayandığını ve her türlü zorluğu aşabilecek güçte olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak, sizinle partneriniz arasında yaşanan bu güçlü bağ, adeta bir aşk filmi gibi. Her sahnesi heyecan dolu, her anı tutkuyla bezenmiş. İşte bu yüzden, sizin hikayeniz, okuyucuların gözünde gerçek bir aşk hikayesinin canlı bir örneği olarak kalacak.

Belki de seni tamamlayan kişi o değildir...

Aşk hayatında her şey renkli ve parlak gibi görünebilir, ancak ilişkinin seni tam anlamıyla mutlu ettiğini söylemek, biraz zor olabilir. Belki de bu durum, partnerinle daha fazla iletişim kurman gerektiğini, daha fazla anlayış göstermeni ve belki de ilişkinize daha fazla zaman ayırmanı gerektirdiğini işaret ediyor. Unutma, içgüdülerin genellikle yanıltmazdır. Eğer kendini eksik veya yetersiz hissediyorsan, bu duyguların bir sebebi olmalı. Bu hisler, belki de ilişkinde eksik olan bir şeyler olduğunu sana fısıldıyor olabilir. Bu nedenle, iç sesini dinlemekte fayda var. Kendini eksik hissettiğin anlarda, bu durumu göz ardı etmek yerine, üzerine gitmeyi ve bu eksikliğin nereden kaynaklandığını anlamayı denemelisin.

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
