Seni Tamamlayan O mu?
Hepimiz hayatımızda birini ararız; bizi anlayan, destekleyen ve eksik yanlarımızı tamamlayan birini... Peki, şu an yanında olan kişi gerçekten seni tamamlıyor mu? Bu test, ilişkinizdeki uyumu, duygusal bağlantıyı ve karşılıklı tamamlanma hissini keşfetmen için hazırlandı. Kendine ve partnerine dair farkındalığını artırmak, ilişkinizin gerçek dinamiklerini anlamak için birkaç dakikanı ayır.
1. Onunlayken kendin gibi hissediyor musun?
2. Fikir ayrılıklarında bile saygı gördüğünü düşünüyor musun?
3. Sessizlikler sizin aranızda rahatsızlık yaratmıyor mu?
4. Seni motive edip daha iyi biri olmanı sağlıyor mu?
5. En kötü gününde bile yanında olacağını biliyor musun?
6. Onunla geleceği düşündüğünde korkmak yerine heyecanlanıyor musun?
7. Değer verdiğin şeylere onun da saygı gösterdiğini hissediyor musun?
8. Onunlayken zaman nasıl geçtiğini anlamıyor musun?
9. Tartışmalarınız yapıcı şekilde sonuçlanıyor mu?
10. Son olarak başka biriyle olma düşüncesi seni korkutuyor mu?
O seni tamamlıyor!
Belki de seni tamamlayan kişi o değildir...
