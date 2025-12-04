onedio
Makyaj Süreni Kısaltacak Tüyo Bu Testin Sonunda!

Ecem Bekar
04.12.2025 - 18:01

Makyaj yaparken eyeliner’ı 15 dakikada bitiremedikten sonra deli gibi sinirleniyor musun? Ya da ruju sürüp evden çıkınca her şeyin yerle bir olduğunu görmek seni yıpratıyor mu? O zaman, makyaj süreni kısaltacak tüyo arayışına girmişsin demektir!

İşte burada devreye giriyoruz! Bu testle, hem göz alıcı hem de hızlıca yapabileceğin makyaj sırlarını öğrenebilirsin. Kolları sıvaman yeterli, sonuçlar seni bekliyor!

1. Sabah makyajına başlarken ruh halin nasıl?

2. En hızlı geçtiğin makyaj adımı hangisi?

3. Makyaj çantan şu an ne durumda?

4. Makyaj yaparken müzik dinler misin?

5. Göz makyajına yaklaşımın nasıl?

6. Cildin için makyaj öncesi ne yapıyorsun?

7. Makyaj yaparken acele ediyor musun?

8. Makyaj yaparken seni en çok hangi sorun zorlar?

Sen makyaj dünyasının Formula 1 sürücüsüsün!

Hızına kimse yetişemez, her adımda pratikliği ön planda tutuyorsun ve görünümün her zaman kusursuz oluyor. Ancak, bazen hızına kapılıp göz kalemini biraz daha dikkatli kullanman gerekebilir. Küçük kazaları önlemek için biraz daha odaklanabilirsin! Ayrıca, daha hızlı sonuçlar almak için BB krem ve şeffaf pudra gibi hızlı ve etkili ürünleri kombinleyebilirsin. Bu şekilde, mükemmel bir görünüm için zamandan tasarruf edebilirsin!

Hızlı ama bir o kadar da özenli bir makyaj yapıyorsun.

Acele etmiyorsun, ama her adımı hızlı ve etkili bir şekilde geçiyorsun. Göz makyajında biraz özen gösteriyorsun, ama bu seni sanatçı yapmıyor; pratik ve hızlı bir yol izliyorsun. Ayrıca birkaç ürünü birleştirerek, örneğin, göz farı, allık ve highlighter’ı tek paletle uygulayarak daha kısa sürede mükemmel sonuçlar alabilirsin. Maskara ve eyeliner’ı aynı anda kullanmak da zaman kazandıracaktır. Sadece birkaç adımı birleştirerek, her zaman hızlı ve pratik bir görünüm elde edebilirsin!

Sen tam bir makyaj sanatçısısın, her fırça darbesinde bir başyapıt yaratıyorsun.

İnce detaylarla uğraşmak ve her adımı özenle yapmak seni mutlu ediyor. Hızlı olmak sana göre değil; her zaman mükemmeliyetçi bir yaklaşımdan yanasın. Sadece bir öneri: Göz makyajını hızlandırmak için tek adımlık ürünler kullanmayı deneyebilirsin! Örneğin, 2'si 1 arada maskara ve eyeliner içeren bir ürünle hem gözlerini belirginleştirir hem de zamandan tasarruf edebilirsin.

Sen makyajı sanat olarak görüyorsun ve her adımda keyfini çıkarıyorsun.

Hız yapmanın sana göre olmadığını gayet iyi biliyoruz, çünkü makyaj yaparken gönlün rahat olsun istiyorsun! Ama hadi itiraf edelim, bazen sabahları bu biraz uzun sürebiliyor… Hızlanman gerekebilir! Ama merak etme, seni değiştirecek değiliz! Birkaç pratik tüyoyla makyajını biraz daha hızlı hale getirebilirsin. Mesela, fırça seçimine dikkat et! Büyük, çok amaçlı fırçalarla hem hızlıca dağıtma yapar hem de bir adımda birden fazla ürünü kolayca uygulayabilirsin. Hem vakitten kazanırsın, hem de hızlıca “vay be, ne kadar güzel olmuşum!” dediğin o harika görünümü elde edebilirsin!

Makyaj senin için bir koşu yarışı!

Zaman senin için her şey ve her anın kıymetli. Hemen dışarı çıkman gerekse de güzel görünmekten ödün vermiyorsun. Eğer daha verimli olmak istersen, çok amaçlı paletler ve hızlı fırçalar kullanmak iyi bir fikir olabilir. Aynı zamanda rötuş yapmadan geçirebileceğin bir gün için suya dayanıklı ürünleri tercih edebilirsin. Hızlı ve çabuk bir makyaj için allık ve bronzerı aynı anda kullanabileceğin krem ürünler tercih edebilirsin. Bu ürünleri parmaklarınla hızlıca dağıtarak hem doğal bir ışıltı elde edebilir hem de tek adımda cildini canlandırabilirsin!

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
