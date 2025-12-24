onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çantandan Ayırmadığın Makyaj Malzemesini Tahmin Ediyoruz!

etiket Çantandan Ayırmadığın Makyaj Malzemesini Tahmin Ediyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
24.12.2025 - 18:01

Her an yanında taşıdığın o vazgeçilmez makyaj malzemesi ne? Bu eğlenceli testte makyaj alışkanlıklarına göre çantandan asla ayırmadığın o ürünü tahmin ediyoruz. 

Hazırsan başlayalım👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk soruyla başlayalım. Sabah aynaya baktığında ilk fark ettiğin şey ne oluyor?

2. Peki, makyaj yapmayı ne kadar seviyorsun? Puanla bakalalım!

3. Makyaj çantanda en çok hangi kategoride ürün var?

4. İçine sinen, özenilmiş o makyajı yapmak ne kadar zamanını alıyor?

5. Makyaj çantanda aynı üründen birden fazla taşıdığın olur mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Günlük makyajının favori ürünü bunlardan hangisi?

7. Günlük makyajını nasıl yapmayı tercih ediyorsun?

8. Son olarak, aşağıdaki dudak şekillerinden seninkine en çok benzeyeni seçmeni istiyoruz!

Ruj!

Senin olayın kesinlikle ruj! Sen girdiği ortamda fark edilmeyi seven, özgüveni yüksek ve enerjisiyle parlayan birisin. Çantanda belki cüzdanın bile yoktur ama o, rengine aşık olduğun rujun mutlaka oradadır. Çünkü sadece dudaklarına renk vermiyorsun, aslında o rujla 'Ben buradayım ' mesajı veriyorsun. Senin için makyaj demek, kendini güçlü hissetmek demek ve bunun anahtarı da o küçük tüpte saklı. Günün en yoğun anında bile aynaya bakıp o tazeleme hareketini yapmak sana inanılmaz bir motivasyon sağlıyor. Bu sebeple çantandan ruju asla eksik etmiyorsun.

Kapatıcı!

Senin kurtarıcı meleğin ve çantandan ayırmadığın vazgeçilmezin tartışmasız kapatıcı! Çünkü uykusuz geçen gecelerin ya da yoğun stresli günlerin izini silmek konusunda tam bir ustasın. Sen her zaman taze, dinç ve pürüzsüz görünmeye önem veren, detaycı ve mükemmeliyetçi bir karaktersin. Çantanın en ulaşılabilir gözünde duran o kapatıcı, sanki sihirli bir değnek gibi anında modunu yükseltiyor ve seni güne geri döndürüyor.

Allık!

Senin çantanı karıştırsak elimize gelecek ilk şey o tatlı allığın olur! Çünkü sen solgun, gri ve cansız durmaktan nefret ediyorsun; senin ruhunda canlılık, neşe ve sıcaklık var. Yanaklarına kondurduğun o hafif pembelik veya şeftali tonu, aslında senin içindeki bitmek bilmeyen yaşam enerjisini simgeliyor. Doğallıktan yanasın ama sağlıklı ve ışıl ışıl görünmekten de asla ödün vermiyorsun. İnsanlara pozitif enerji saçan, gülümsediğinde etrafını ısıtan o samimi tavrın makyajına da yansımış durumda. Allık senin için sadece bir kozmetik ürünü değil, yüzüne anında baharı getiren bir mutluluk aracı. O minik fırça darbeleriyle kendini çok daha canlı ve her şeye hazır hissediyorsun.

Dudak kalemi!

Senin vazgeçilmezin, sınırları net çizmeyi seven karakterinle birebir örtüşen dudak kalemi! Çoğu insan sadece bir parlatıcıyla yetinirken, sen çerçevesi belli, dolgun ve net bir görünümün peşindesin. Hayatında da belirsizliklere yer yok; ne istediğini bilen, standartları olan ve kararlı adımlar atan bir yapın var. Bazen tüm dudağına uygulayıp ruj niyetine kullanacak kadar da pratik zekalısın. Ayrıca doğal tonlarda bir çerçeveyle yüzüne kattığın o ifade, senin sade ama iddialı tarzının en büyük imzası.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın