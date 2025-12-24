Çantandan Ayırmadığın Makyaj Malzemesini Tahmin Ediyoruz!
Her an yanında taşıdığın o vazgeçilmez makyaj malzemesi ne? Bu eğlenceli testte makyaj alışkanlıklarına göre çantandan asla ayırmadığın o ürünü tahmin ediyoruz.
Hazırsan başlayalım👇🏻
1. İlk soruyla başlayalım. Sabah aynaya baktığında ilk fark ettiğin şey ne oluyor?
2. Peki, makyaj yapmayı ne kadar seviyorsun? Puanla bakalalım!
3. Makyaj çantanda en çok hangi kategoride ürün var?
4. İçine sinen, özenilmiş o makyajı yapmak ne kadar zamanını alıyor?
5. Makyaj çantanda aynı üründen birden fazla taşıdığın olur mu?
6. Günlük makyajının favori ürünü bunlardan hangisi?
7. Günlük makyajını nasıl yapmayı tercih ediyorsun?
8. Son olarak, aşağıdaki dudak şekillerinden seninkine en çok benzeyeni seçmeni istiyoruz!
Ruj!
Kapatıcı!
Allık!
Dudak kalemi!
