Çantandan Ayırmadığın Makyaj Malzemesini Tahmin Ediyoruz!

Senin çantanı karıştırsak elimize gelecek ilk şey o tatlı allığın olur! Çünkü sen solgun, gri ve cansız durmaktan nefret ediyorsun; senin ruhunda canlılık, neşe ve sıcaklık var. Yanaklarına kondurduğun o hafif pembelik veya şeftali tonu, aslında senin içindeki bitmek bilmeyen yaşam enerjisini simgeliyor. Doğallıktan yanasın ama sağlıklı ve ışıl ışıl görünmekten de asla ödün vermiyorsun. İnsanlara pozitif enerji saçan, gülümsediğinde etrafını ısıtan o samimi tavrın makyajına da yansımış durumda. Allık senin için sadece bir kozmetik ürünü değil, yüzüne anında baharı getiren bir mutluluk aracı. O minik fırça darbeleriyle kendini çok daha canlı ve her şeye hazır hissediyorsun.