Doğru Ruj Rengi Nasıl Seçilir? En İnce Ayrıntısına Kadar Anlatıyoruz!

İrem Coşkun
23.12.2025 - 18:01

Ruj seçerken hepimiz bir kez “Bunun rengi bana olur mu acaba?” krizine girmişizdir. Çok açık ton alıp dudaksız gibi görünmek, çok koyu ton alıp 'Bunu nerede süreceğim?' demek... Ruj seçimi bazen düşündüğünden de zor olabiliyor. Ama merak etme, bugün seni bu karmaşadan kurtarıyoruz! Hadi gel, birlikte doğru ruj rengini bulmanın tüm inceliklerine bakalım. 👇

Önce cilt alt tonunu biliyor olman gerek ki doğru rengi bulabilesin!

Cilt alt tonunu bilmek ruj seçiminin yüzde ellisi, hatta belki fazlası! Sıcak alt tonluysan; şeftali, kiremit veya sıcak nude tonları seni anında toparlar. Soğuk alt tonluysan; pembe, gül kurusu veya mavi alt tonlu kırmızılar senin için idealdir, yüzünü daha canlı gösterir. Nötr alt tonluysan zaten biraz torpillisin çünkü çoğu rengi taşırsın, riskin düşüktür!

Gündüz, gece... Her zamanın ayrı bir tonu var!

Gündüz makyajında nude, soft pembe ve balm etkili dudak ürünleri seni daha canlı ve dinç gösterir. Ama geceye geçtiğinde cilt tonuna uygun şekilde seçeceğin bordo ve kırmızı gibi tonlar yüzüne çok daha iyi oturur. Gündüz rujun seni tatlı gösterirken, gece rujun sana 'Ben buradayım!' dedirtir!

Dudak rengin zaten her şeyi belli ediyor!

Doğal dudak rengin doğru rujun ipucunu veriyor! Dudakların çok soluksa çok açık nude tonlar seni biraz hasta gibi gösterebilir, o yüzden hafif pembe alt tonlu nude’lar çok daha iyi durur. Dudakların koyuysa, çok açık tonlar yine kaybolur; bu sefer iki ton koyuya yönelmek seni daha dengeli gösterir. Kendi dudak renginin 1-2 ton koyusu her zaman garantidir.

Ten makyajın ağırsa, ruj rengini de ona göre belirlemelisin!

Yoğun bir ten makyajı yaptıysan hafif ruj sürdüğünde yüzün bitmemiş gibi durabiliyor, bu durumda rujun da bir tık iddialı olması dengeyi sağlar. Öte yandan no makeup gibi çok doğal bir ten makyajı yaptıysan koyu bir ruj yüzüne aşırı ciddi bir hava verebilir, bir gloss buna daha uygun olur. Bu yüzden ten makyajın, rujun nasıl oturacağını belirleyen gizli bir detay!

Kararsız kaldıysan bir gloss sür çık!

Gloss gerçekten makyaj dünyasının en pratik malzemelerinden biri, her şeyi toparlıyor! Ton uymazsa gloss toparlıyor, makyaj ağır kaçarsa gloss yumuşatıyor, doğal görünmek istiyorsan yine gloss kurtarıyor. Gloss hem zahmetsiz hem de her makyaj stiline uyum sağladığı için “Bu ruj böyle olmadı!” krizi yaşadığında hayat kurtarıcı oluyor.

Kıyafetin iddialıysa ruj rengini de ona göre seçmelisin!

Kıyafetin çok iddialıysa, dudaklarına da aynı iddialı tonu sürdüğünde bazen görüntü kafa karıştırabiliyor. Bu durumlarda daha nötr veya soft tonlar çok daha rafine görünür. Tam tersi, kıyafetin sade bir çizgideyse, koyu rujlarla anında karizma katabilirsin!

Dudak şekli rujun bitişini belirliyor!

İnce dudaklarda tam mat bitişler biraz sert durabilir çünkü ışığı emip dudakları daha ince gösterebilir; bu yüzden satin veya gloss daha dengeli olur. Dolgun dudaklarda ise hemen hemen her bitiş güzel durur ama koyu tonlar dudakların şeklini daha keskin ve belirgin hale getirir. Dudak şekline göre doğru bitişli ruj seçmek hayat kurtarır!

Kırmızı ruj seçmenin gizli formülü burada!

Kırmızı ruj herkese yakışan ama yanlış seçildiğinde komik gösterebilen ruj rengidir, bunu hepimiz biliyoruz... Mavi alt tonlu kırmızılar soğuk alt tonlulara bir anda Paris enerjisi verir, yüzü daha fresh gösterir. Turuncu alt tonlu kırmızılar sıcak alt tonlarda yüzü daha sıcak ve enerjik gösterir. Nötr alt tonlular zaten iki tarafa da rahatça kayabilir, orada özgürsün! 💄

