Doğru Ruj Rengi Nasıl Seçilir? En İnce Ayrıntısına Kadar Anlatıyoruz!
Ruj seçerken hepimiz bir kez “Bunun rengi bana olur mu acaba?” krizine girmişizdir. Çok açık ton alıp dudaksız gibi görünmek, çok koyu ton alıp 'Bunu nerede süreceğim?' demek... Ruj seçimi bazen düşündüğünden de zor olabiliyor. Ama merak etme, bugün seni bu karmaşadan kurtarıyoruz! Hadi gel, birlikte doğru ruj rengini bulmanın tüm inceliklerine bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önce cilt alt tonunu biliyor olman gerek ki doğru rengi bulabilesin!
Gündüz, gece... Her zamanın ayrı bir tonu var!
Dudak rengin zaten her şeyi belli ediyor!
Ten makyajın ağırsa, ruj rengini de ona göre belirlemelisin!
Kararsız kaldıysan bir gloss sür çık!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıyafetin iddialıysa ruj rengini de ona göre seçmelisin!
Dudak şekli rujun bitişini belirliyor!
Kırmızı ruj seçmenin gizli formülü burada!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın