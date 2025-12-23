Doğru Ruj Rengi Nasıl Seçilir? En İnce Ayrıntısına Kadar Anlatıyoruz!

Yoğun bir ten makyajı yaptıysan hafif ruj sürdüğünde yüzün bitmemiş gibi durabiliyor, bu durumda rujun da bir tık iddialı olması dengeyi sağlar. Öte yandan no makeup gibi çok doğal bir ten makyajı yaptıysan koyu bir ruj yüzüne aşırı ciddi bir hava verebilir, bir gloss buna daha uygun olur. Bu yüzden ten makyajın, rujun nasıl oturacağını belirleyen gizli bir detay!